Instagram Live Rooms ya permite hacer un ‘en vivo’ hasta con cuatro personas

Instagram presentó este lunes una nueva función llamada Live Rooms, que brinda a los usuarios la posibilidad de conectarse a la red social con hasta cuatro personas. La compañía también está adelantando nuevas funciones de audio que dará a conocer pronto.

Anteriormente esta función solo permitía transmitir con una sola persona.

De acuerdo con Instagram, Live Room ofrece a los creadores de contenido otras formas de construir un negocio y ganar dinero. La función permitirá a los usuarios comprar insignias para los anfitriones y utilizar otras funciones interactivas como Compras y Recaudación de fondos en vivo, reseñó El Nacional.

Live Rooms has entered that chat 👀

Today we’re rolling out a way for you + three other people to go Live together and do your thing 🗣🤩 💥https://t.co/PiTilGv2Ag pic.twitter.com/l2OKvCBJh4

— Instagram (@instagram) March 1, 2021