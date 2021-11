Instagram lanzará suscripciones de pago

En la App Store de Instagram se está ultimando el lanzamiento de suscripciones de pago, lo que supondrá poder acceder a los contenidos exclusivos de los creadores mediante una nueva función en el código de la aplicación.

El portal TechCrunch ha podido acceder a los registros de la App Store a través de Sensor Tower y Apptopia, dos herramientas de inteligencia en las que aparecen opciones de compra destinadas a un servicio denominado 'suscripciones de Instagram'.

Las funciones han aparecido en la aplicación de Instagram para Estados Unidos para móviles iOS. Hay diferentes tipos de suscripciones de pago de Instagram, y los precios oscilan entre 0,99 dólares y 4,99. Otras formas de pago como Instagram Badge (insignias), varían entre 0,99, 1,99 o 4,99 dólares.

El fundador y director de Instagram, Adam Mosseri, adelantó en mayo sus planes de lanzar este servicio de suscripciones de pago directo de los usuarios para acceder a contenidos exclusivos.

Las 'historias exclusivas' pueden ser una de las formas de estas suscripciones, sobre las que informó el Alessandro Paluzzi, desarrollador que descubrió los posibles planes de esta nueva función al utilizar ingeniería inversa con la aplicación de Instagram.

Instagram no ha hecho ningún anuncio oficial pero reconocieron que era algo en lo que estaban trabajando. Las pruebas públicas aún no han comenzado y no se han publicado detalles. Instagram todavía parece estar preparándose para un lanzamiento efectivo. Las capturas de pantalla filtradas de la función muestran una etapa avanzada de desarrollo.