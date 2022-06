Instagram copia otra función de TikTok: Cómo fijar publicaciones en el perfil

Instagram lanzó una nueva función extraída una vez más de su principal rival, TikTok. Como sucedió con los Reels y los Remix, la plataforma de Meta ahora tomó el anclaje de la app china para brindar un rasgo más de personalización al feed donde las personas habitualmente comparten sus fotos y videos.

La herramienta ofrece a los usuarios la posibilidad de destacar hasta tres publicaciones (fotos o Reels) en la parte superior del perfil.

También le aporta más flexibilidad al creador de contenido para expresarse de forma creativa y definir qué publicaciones verá primero su público cuando ingresen en su cuenta.

Para comenzar a utilizarla, el usuario solo deberá seleccionar uno de sus posteos más popular y presionar el botón que se representa con tres puntos. Ahí se desplegará un menú con opciones, entre el que destaca “Fijar en tu perfil”.

Esta es la primera de una serie de herramientas que Instagram comenzó a probar para ayudar a los creadores a mostrar su contenido más popular para el ecosistema de Instagram.

La función también está disponible para los perfiles de empresa, que pueden destacar productos o servicios, facilitando que la gente conozca mejor la marca, además de aprovechar la oportunidad para destacar promociones de ocasiones especiales o una categoría de productos específica.

La herramienta del anclaje es una más que Instagram impulsa para alentar la generación de contenido por parte de sus usuarios. En las últimas semanas anunció una actualización en los Reels, que ahora pasaron de 60 a 90 segundos.

Este formato particular de video corto incluyó también los populares stickers de la Historias, como las encuestas y las preguntas, entre otros. También se puede importar audio propio directamente a Reels.

Incluso hay plantillas que facilitan la edición del video utilizando la misma estructura que uno visto anteriormente. Cuando se quiera recrear un Reel, solo habrá que toca “Usar plantilla” para insertar la secuencia de audio y los clips. También puedes personalizar el vídeo con tu propio contenido añadiendo y editando clips.

Instagram actualizó su control de contenido sensible

Creado para dar a las personas más control sobre lo que ven en Explorar, la red social amplió el lunes las recomendaciones de contenido de personas a las que un usuario no sigue: Búsqueda, Hashtags, Reels, Cuentas que pueden seguir y Recomendaciones In-Feed.

“Estamos desarrollando continuamente más controles para ayudar a los usuarios a personalizar su experiencia en Instagram. Con miles de millones de personas que usan Instagram cada día, lo más importante es asegurarse de que todos puedan tener una experiencia significativa que les sirva”, explicó Instagram.

Además, las personas tendrán más opciones para configurar la función. Mientras “Más” te dará la opción de ver *más* contenido sensible si eso es lo que prefieres, “Estándar”, hará que el contenido sensible sea menos probable que aparezca en tus recomendaciones y “Menos” reducirá aún más las posibilidades de interactuar con el contenido sensible.