Harry Potter tendrá su videojuego dedicado al "Quidditch"

Warner Bros Games ofreció un abreboca de lo que será su nuevo videojuego titulado "Harry Potter: Quidditch Champions", es el próximo éxito digital que traerá a las consolas los recuerdos de las ocho películas del mago.

A través de sus redes sociales, la compañía compartió una video de 16 segundos que permitió detallar un poco cómo será la ilustración del 'quidditch', deporte practicado por los personas de la saga.

"¡Ya están disponibles las inscripciones para las pruebas de juego limitadas de Harry Potter: Quidditch Champions!”, publicó Warner Bros Games en Twitter, donde además hicieron la invitación a todos los fanáticos.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD

— Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023