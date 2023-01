Goose Goose Duck: el juego que intenta destronar a Among Us

Hay un nuevo videojuego indie en Steam que se está haciendo viral: Goose Goose Duck, un clon gratuito de Among Us sobre patos que intentan evitar se asesinados por un impostor entre ellos.



Como fue el caso con Among Us, el éxito viral de Goose Goose Duck llega un tiempo después de su lanzamiento, ya que el título de Gaggle Studios se estrenó por primera vez en 2021.

V, miembro de la banda de chicos surcoreana BTS, comenzó a jugar Goose Goose Duck a fines del año pasado, y su base de jugadores se ha disparado a medida que el juego se popularizó en Corea, China y ahora, en los Estados Unidos.

Después de una larga serie de juegos como Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us y Wordle, parece que Goose Goose Duck es el próximo éxito viral de los juegos.

En la superficie, Goose Goose Duck es un clon bastante descarado de Among Us. Es un juego de deducción social en el que los jugadores deben completar tareas alrededor de un mapa, mientras que otros están tratando de matar a esos otros jugadores, pero se mezclan lo suficientemente bien como para no ser expulsados.

Lo único en que realmente se destaca de Among Us es cómo los jugadores seleccionan subroles antes de cada partida para obtener habilidades únicas y la variedad de modos, reseña Digital Trens.