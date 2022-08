Google elimina el temporizador de sus widgets

Google mantiene una constante actualización sobre sus servicios y sistemas para ofrecer a los usuarios la mejor experiencia posible. No obstante, ciertas modificaciones no son bien recibidas.

Desde hace unos días, internautas reportaron la pérdida del servicio temporizador mediante la opción Widget, el cual se programa en la pantalla principal de los equipos y dispositivos.

Por ahora, la empresa no ha emitido ningún comunicado o reporte por una presunta falla, lo que da a entender que, esta herramienta desapareció de la plataforma.

Ahora, solo aparecen en las listas resultados que ofrecen plugins y apps con cronómetros. Pese a que hoy en día existen muchas formas de administrar el tiempo mediante dispositivos, activarlo en el buscador era más práctico para los usuarios.

Vale mencionar que esta aplicación estuvo activa desde el 2013 y, con ella los usuarios podían programar un conteo regresivo, ideal para administrar el tiempo y sus tareas.

The why is we have an issue that we've been looking and, and we expect to have it back fairly soon.

— Danny Sullivan (@dannysullivan) August 1, 2022