Google anuncia su nuevo plegable para este 10-May [+Video]

La compañía de Mountain View compartió por medio de sus redes sociales el lanzamiento de un nuevo dispositivo, cuyo principal atractivo es la capacidad de doblarse horizontalmente. Con el lema "May The Fold Be With You" planea hacerle competencia a marcas como Samsung y Huawei quienes han presentado móviles similares