Google advierte que modo de alta calidad de Google Fotos podría dañar las imágenes

Google advirtió a los usuarios de su servicio de almacenamiento Google Fotos que las imágenes guardadas en el modo alta calidad podrían perder calidad y detalle a pesar de que antes la empresa recomendaba usar este mismo modo, informó Forbes.

En un correo reciente enviado a sus subscriptores, la compañía explicó que “las fotografías en calidad original conservan la mayoría de los detalles y le permiten acercar, recortar e imprimir fotos con menos pixelación”.

Google adjuntó una imagen que muestra diferencias visuales entre imágenes subidas en el modo alta calidad frente al formato calidad original, y aconsejó guardarlas con la segunda configuración, recogió RT.

Sin embargo, durante el lanzamiento del servicio en 2015 su creador Anil Sabharwal prometió que las fotografías subidas en el modo de alta resolución ofrecían “una calidad visual casi idéntica” en comparación con sus imágenes originales, lo que ahora supone una contradicción para los usuarios.

Según Forbes, es importante enfatizar que la imagen de ejemplo de Google no es en absoluto representativa de la diferencia que realmente se verá entre los dos ajustes de calidad. La mayoría de la gente probablemente no notará la diferencia en absoluto.

