Google acelera la integración de su Inteligencia Artificial para optimizar su buscador

Google acelera la integración de la inteligencia artificial (IA) a sus servicios. En medio de la conferencia anual de desarrolladores celebrada este martes, el gigante tecnológico anunció que usará Gemini para reforzar su motor de búsqueda y dotar con una mayor potencia su sistema operativo para móviles Android y herramientas de ofimática como Gmail o Drive.

A partir de esta semana, los usuarios que accedan al buscador de Google en Estados Unidos, podrán ver un resumen generado por IA superior en sus resultados de búsqueda. Entre las novedades que la IA generativa proporciona al buscador, también se destacó una nueva función de Google Lens, que permite realizar búsquedas mediante la captura de algún video, creando así otro tipo de guía sobre como organizar una dieta semanal o incluso programar un viaje.

Sundar Pichai, director ejecutivo de la compañía, aseguró que estas novedades se irán desplegando progresivamente alrededor del mundo, de forma que se espera a finales de año más de mil millones de personas accedan a la versión mejorada del buscador y gocen de estas nuevas ventajas.

Actualmente, la empresa propiedad de Alphabet buscar dar más fuerza a su buscador en tiempos donde el impulso de la IA por parte de la competencia, especialmente de OpenAI y Microsoft, es considerado una amenaza que podría robarle parte del mercado se han dedicado a controlar dese hace décadas en forma exitosa.

Hoy por hoy, se dice que más de 2.000 millones de personas en todo el mundo son usuarios del motor de búsqueda de Google, que en el año 2023 generó una cifra 175 mil millones de dólares en ingresos.

En vista del auge del Chat GPT, Google también presentó el Proyecto Astra, un asistente multimodal de IA entrenado para ayudar a los usuarios. Según la demostración que compartió la compañía sobre el modelo, se conoció que el sistema es capaz de observar el mundo mediante una cámara móvil, al mismo tiempo que reconoce objetos, ofrece información con voz y responde preguntas, todo prácticamente en tiempo real.

Project Astra is a prototype from @GoogleDeepMind exploring how a universal AI agent can be truly helpful in everyday life. Watch our prototype in action in two parts, each captured in a single take, in real time ↓ #GoogleIO pic.twitter.com/uMEjIJpsjO

— Google (@Google) May 14, 2024