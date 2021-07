Gigantes tecnológicos concentran esfuerzos en detectar el terrorismo

Una organización antiterrorista formada por algunas de las compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos, incluidas Facebook y Microsoft, está ampliando significativamente los tipos de contenido extremista compartido entre empresas en una base de datos clave, con el objetivo de tomar medidas enérgicas contra el material de los supremacistas blancos y las milicias de extrema derecha, dijo el grupo a Reuters.

Hasta ahora, la base de datos del Foro Global de Internet para la Lucha contra el Terrorismo (GIFCT) se ha centrado en videos e imágenes de grupos terroristas en una lista de las Naciones Unidas y, por lo tanto, ha consistido en gran parte en contenido de organizaciones extremistas islámicas como el Estado Islámico, Al Qaeda y los talibanes.

En los próximos meses, el grupo agregará manifiestos de atacantes, a menudo compartidos por simpatizantes después de la violencia de la supremacía blanca, y otras publicaciones y enlaces marcados por la iniciativa de la ONU Tech Against Terrorism. Utilizará listas del grupo de intercambio de inteligencia Five Eyes, agregando URL y PDF de más grupos, incluidos Proud Boys, Three Percenters y neonazis.

Las empresas, que incluyen Twitter y YouTube de Alphabet Inc, comparten “hashes”, representaciones numéricas únicas de piezas originales de contenido que se han eliminado de sus servicios. Otras plataformas los utilizan para identificar el mismo contenido en sus propios sitios con el fin de revisarlo o eliminarlo.

Si bien el proyecto reduce la cantidad de contenido extremista en las plataformas principales, los grupos aún pueden publicar imágenes violentas y retórica en muchos otros sitios y partes de Internet. El grupo de tecnología quiere combatir una gama más amplia de amenazas, dijo el director ejecutivo de GIFCT, Nicholas Rasmussen, en una entrevista con Reuters.

“Cualquiera que observe el panorama del terrorismo o el extremismo tiene que darse cuenta de que hay otras partes (…) que están exigiendo atención en este momento”, dijo Rasmussen, citando las amenazas del extremismo violento de extrema derecha o por motivos raciales.

Las plataformas tecnológicas han sido criticadas durante mucho tiempo por no controlar el contenido extremista violento, aunque también enfrentan preocupaciones sobre la censura. El tema del extremismo doméstico, incluida la supremacía blanca y los grupos de milicias, adquirió una urgencia renovada tras el motín mortal del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Catorce empresas pueden acceder a la base de datos GIFCT, incluidas Reddit, el propietario de Snapchat Snap , Instagram propiedad de Facebook, Verizon Media, LinkedIn de Microsoft y el servicio de intercambio de archivos Dropbox .

GIFCT, que ahora es una organización independiente, se creó en 2017 bajo la presión de los gobiernos de EE. UU. Y Europa después de una serie de ataques mortales en París y Bruselas. Su base de datos contiene principalmente huellas digitales de videos e imágenes relacionadas con grupos en la lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y algunos ataques específicos transmitidos en vivo, como los tiroteos en la mezquita de 2019 en Christchurch, Nueva Zelanda.

El GIFCT ha enfrentado críticas y preocupaciones de algunos grupos de derechos humanos y digitales por la censura centralizada o demasiado amplia.

“El logro excesivo en esto lo lleva en la dirección de violar los derechos de alguien en Internet para participar en la libre expresión”, dijo Rasmussen.

Emma Llanso, directora de Libre Expresión en el Centro para la Democracia y la Tecnología, dijo en un comunicado: “Esta expansión de la base de datos hash GIFCT sólo intensifica la necesidad de GIFCT para mejorar la transparencia y la responsabilidad de estos recursos de bloqueo de contenido”.

“A medida que la base de datos se expande, los riesgos de una eliminación errónea solo aumentan”, agregó.

El grupo quiere continuar ampliando su base de datos para incluir hashes de archivos de audio o ciertos símbolos y aumentar su membresía. Recientemente agregó como miembros al gigante de alquiler de viviendas Airbnb y a la empresa de marketing por correo electrónico Mailchimp.