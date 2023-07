¡Furor en redes! Threads suma más de 10 millones de usuarios a siete horas de lanzamiento

El lanzamiento de la nueva red social de Meta, Threads, no dejó indiferente a los conocedores del marketing digital en sus primeras horas de funcionamiento. El fundador de la gigante teconológica, Mark Zuckerberg, compartió su primer “thread” y tras señalar: “Vamos a hacerlo. Bienvenidos a Threads”, abrió una compuerta inmensa de curiosidad e interacción.

Dos horas más tarde, según los reportes de Forbes, la aplicación ya alcanzaba más de dos millones de usuarios registrados. Diez millones de usuarios se registraron en la aplicación en sus primeras siete horas, según Mark Zuckerberg, de acuerdo con la BBC.

Zuckerberg presentó la aplicación como un rival "amistoso" de Twitter, que fue comprado por Elon Musk en octubre. Los expertos dicen que Threads podría atraer a usuarios de Twitter descontentos con los cambios recientes en la plataforma.

“Para mi llegó para quedarse”, escribió Vilma Núñez, PHD del Grupo Convierte + y especialista en marketing digital. “Mis razones: Es demasiado fácil crear contenidos. Necesitábamos conversaciones y no dejar comentarios. Es refrescante tener fotos/videos y textos en un formato de noticias!”, detalló.

Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, nace convertida en la competencia directa para Twitter, hoy en el ojo de la polémica dadas las últimas decisiones de Elon Musk, entre ellas limitar el número de tuits al día. La primera jornada tuvo elementos realmente diferenciadores.

Cada usuario puede comenzar desde Instagram. Cuenta con una pestaña de inicio, un buscador, un apartado de la actividad y otro del perfil del usuario. Rodrigo Santana, CEO de Redacciones Creativas y consultor de markenting digital internacional destacó el tiempo que tardó Threads para alcanzar su primer millón de usuarios: 1 hora. Y puso como ejemplo otras redes o canales:

Netflix: 4 años y 11 meses

Twitter: 2 años

Pinterest: 1 año y 9 meses

Linkedln: 1 año y 6 meses

Snapchat: 1 año

Facebook: 10 meses

Youtube: 8 meses

Spotify: 6 meses

Instagram: 2 meses

ChatGPT: 5 días

Fallas en su lanzamiento

Sin embargo, el arranque de Threads tuvo sus lunares. Arrancó con varios problemas de descarga, ya que en los primeros minutos de disponibilidad en la App Sore de Apple, muchas personas intentaron descargar la aplicación sin éxito y acudieron precisamente a Twitter para quejarse de ello, mientras que otras compartían capturas de pantalla mostrando sus nuevos perfiles en Threads.

Ahora, al abrir la cuenta, el recibimiento es diferenciador. Threads se vincula directamente con Instagram y mantiene enlace directo entre ambas. Por lo que el usuario y el nombre dependen de los establecidos en esta última. “Yo considero que fue brutal como ocuparon su propio canal de difusión: Instagram, para impulsar las descargas de la app. Además, la metodología de colocar la palabra en el buscador de IG y que eso te lleve a directo a la descarga de la app, me parece de otro nivel”, escribió en la red, Marielba González, periodista y creadora de contenidos.

La nueva red social se encuentra disponible para los sistemas de Android y iOS y, por tanto, se puede descargar en App Store o Google Play. Funciona creando entradas y siguiendo usuarios para conocer información, junto con la posibilidad de desarrollar “hilos” como su nombre en español. De la misma manera que en Twitter, las personas pueden dar “me gusta” a esos mensajes, replicarlos con o sin cita, responderlos y/o compartirlos.

Es la primera vez que veo que marcas comerciales se suman el primer día a una red social creando contenidos inmediatamente. Esto me parece un gran indicador”, analizó Vilma Núñez, quien ve a muchas personas entusiasmadas e ilusionadas con la red. “Creo que esto fomentará realmente las comunidades de marcas personales y comerciales”.

De fácil apertura

A diferencia de Twitter, cuyo mecanismo de ingreso, es engorroso, Threads se distingue por la comodidad. Una vez instalada la aplicación en el dispositivo se debe abrir y la plataforma mostrará la pestaña para iniciar sesión, recomendando la cuenta de Instagram que se encuentra abierta en el dispositivo móvil.

Luego Threads mostrará el perfil, donde se puede ver el nombre y usuario, cambiar la foto, escribir una presentación y agregar un enlace. Luego se debe escoger si el perfil será público o privado, para seleccionar "siguiente". Así desplegará un listado de los "instagrams" seguidos en esa red, entregando la posibilidad de seguir a los mismos usuarios.

Finalmente muestra cómo funciona Threads, con el detalle del uso de la información para la personalización de anuncios y experiencias. Hasta la 12 de la madrugada, hora de publicación de esta nota, se habían registrado 6 millones de usuarios y “Threads” se convirtió en tendencia en Twitter en varios países del continente, entre ellos México y Chile.

En Europa, por el momento, la aplicación no funciona. Meta no pondrá, de momento, a disposición de los usuarios de la UE la nueva aplicación por temor a no cumplir con los controles sobre protección de datos que rigen en el viejo continente.