Fallas en WhatsApp: No muestra última hora de conexión ni permite ver si está en línea [+Tuit]

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp comenzó a presentar fallas este viernes. No volvió a mostrar la última hora de conexión ni permite ver si el contacto está en línea.

El portal Downdetector, que rastrea las fallas en las redes sociales y las aplicaciones, hizo el reporte y mencionó que el evento comenzó a presentarse a las 3:00 de la tarde, hora del meridiano de Greenwich (GMT).

En Venezuela, los usuarios comenzaron a reportar la falla cerca de las 11:00 a. m. También refirieron que en la aplicación no aparece la palabra “escribiendo” en los contactos que tienen en el teléfono.

Por el momento, la falla no se ha resuelto, de hecho los usuarios afirman que las únicas palabras que se observan en el sitio donde debería aparecer la última hora de conexión o si su contacto está en línea son: “Haz clic aquí para información de contacto”.

Desde WhatsApp no se han pronunciado al respecto, pero la plataforma de desarrolladores WABeta asegura que el problema será solucionado pronto.

The registration and log in issue is now fixed.

We’re looking for other fixes now. #whatsappdown https://t.co/HkHMOv0hT4

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 19, 2020