Facebook no dirá si sus algoritmos impulsaron la retórica violenta de Trump

La junta de supervisión de Facebook Inc dijo este miércoles que la compañía no respondió preguntas sobre si sus algoritmos amplificaron las publicaciones inflamatorias del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contribuyeron al asedio mortal al Capitolio en enero.

La junta recomendó que Facebook revisara cómo podría haber contribuido potencialmente a la violencia y la narrativa falsa del fraude electoral.

Muchos demócratas y otros críticos han dicho que las publicaciones de Trump ayudaron a alimentar el ataque, que provocó cinco muertes. Facebook prohibió indefinidamente a Trump publicar a raíz de la violencia y solicitó más orientación a la junta de supervisión, un panel de 20 personas financiado por la compañía para revisar las decisiones de moderación de contenido.

La junta encontró que la suspensión indefinida de la cuenta de Trump por parte de Facebook fue arbitraria porque no siguió un procedimiento claro publicado. Pidió a la compañía que desarrolle nuevas reglas dentro de los seis meses que llevarían a la reinstalación de Trump o alguna otra sanción. Trasladar la decisión sobre qué hacer con Trump a Facebook provocó la condena de ambos lados del espectro político.

Es importante entender el papel de la compañía en la promoción de publicaciones de Trump, dijo la junta, porque las medidas que no fueran prohibir su cuenta podrían haber sido suficientes para limitar el riesgo de violencia. Facebook ha sido criticado durante años por diseñar sus algoritmos de News Feed de manera que promuevan contenido divisivo e incendiario.

Pero la pregunta sobre si se había realizado algún análisis interno desde enero fue una de las siete de las 46 preguntas que Facebook se negó a responder.

“Esto hace que sea difícil para la Junta evaluar si las medidas menos severas, tomadas antes, pueden haber sido suficientes para proteger los derechos de los demás”, indicó la decisión.

La junta no describió posibles alternativas a la suspensión de Trump, pero Facebook y otras compañías de redes sociales han bloqueado previamente a los usuarios para que no compartan algunas publicaciones problemáticas en sus servicios o que muestren advertencias a los espectadores antes o junto a dicho contenido.

Yael Eisenstat, un investigador en tecnología y democracia que anteriormente fue jefe global de operaciones de integridad electoral para anuncios políticos en Facebook, dijo que estaba claro que las características de la red social jugaron un papel en el desencadenamiento del ataque.

“Estamos desviando el tiempo y la atención de responsabilizar a Facebook por sus diseños y políticas”, dijo Eisenstat a los periodistas el miércoles sobre el enfoque en la prohibición de Trump.

Suspender a jefes de estado o funcionarios gubernamentales de alto rango que han publicado repetidamente mensajes problemáticos está bien porque “tienen un mayor poder para causar daño que otras personas”, según la junta. Pero la suspensión debería ser “por un período determinado suficiente para proteger contra daños inminentes”, que podría incluir una prohibición permanente, concluyó la junta.

BuzzFeed informó el mes pasado que Facebook creó recientemente un informe sobre cómo no pudo frenar a los grupos “Stop the Steal” en Facebook que afirmaban falsamente un fraude electoral generalizado. Facebook le dijo a BuzzFeed que no era un informe definitivo.