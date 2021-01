Fabricantes de chips Taiwaneses darán prioridad a los chips para automóviles en medio de la escasez mundial

Los principales fabricantes de chips de Taiwán están dispuestos a priorizar los suministros para los fabricantes de automóviles en medio de una escasez global de chips para la industria, dijo el ministro de Economía de la isla después de reunirse con ejecutivos de la empresa.

Los fabricantes de automóviles de todo el mundo están cerrando las líneas de montaje debido a la escasez, que en algunos casos se ha visto agravada por las acciones de la antigua administración estadounidense contra las fábricas de chips chinas.

“Los fabricantes de chips están dispuestos a seguir la solicitud del gobierno y tratar de apoyar los chips de automóviles tanto como puedan para respaldar la producción en Estados Unidos, Europa y Japón”, dijo a la prensa el ministro de Economía, Wang Mei-hua.

El problema se ha vuelto diplomático, con el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, escribiendo a Wang para pedirle ayuda para abordarlo. Wang también dijo que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón también habían estado en contacto.

Los fabricantes de chips están preparados para negociar con los clientes de otros productos para ver qué clientes están dispuestos a retrasar o reducir los pedidos y tratarán de impulsar la producción, dijo Wang.

“Por ejemplo, si su capacidad está al 100% ahora, intentarán aumentarla al 102% o al 103%, y la capacidad adicional se destinará a fabricar chips para automóviles”, agregó.

Conoció a ejecutivos de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), United Microelectronics Corp (UMC), Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp y Vanguard International Semiconductor Corp.

Vanguard declinó hacer comentarios antes de las ganancias trimestrales de la próxima semana, pero señaló que el presidente de la compañía había dicho este mes que espera un aumento del 15% en la demanda de chips para automóviles este año.

El copresidente de UMC, Jason Wang, dijo en la llamada de un inversor después de que el ministro hablara que harían todo lo posible para ayudar a aliviar la escasez de chips para automóviles priorizando el suministro.

“Ojalá podamos aliviar algo de la presión”, dijo.

Las otras dos empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las firmas de chips le dijeron a Wang que estaban trabajando a plena capacidad. El negocio está en auge para las empresas tecnológicas de Taiwán a medida que la pandemia de Covid-19 y el cambio al trabajo remoto impulsan la demanda de computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.

Añadió que los fabricantes de chips habían dicho que habían advertido a los fabricantes de automóviles a principios del año pasado que estaban adoptando un enfoque arriesgado si recortaban los pedidos en un momento de fuerte crecimiento en la demanda de chips para productos electrónicos.

La escasez ha afectado a Volkswagen, Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co Ltd, Fiat Chrysler Automobiles y otros fabricantes de automóviles.

“Esta parece ser una demanda a largo plazo, por lo que tomará algún tiempo resolver el problema”, agregó Wang.