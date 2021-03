Fabricante de camiones Scania dice que la escasez de semiconductores amenaza la producción

El fabricante de camiones Scania, parte de la división de vehículos comerciales de Volkswagen AG, Traton SE, podría tener que detener la producción debido a que la escasez de semiconductores amenaza las entregas, dijeron medios suecos este miércoles.

“El sistema está bajo tal presión ahora que está de la mano a la boca. En algún momento durante el primer o segundo trimestre, tendremos que parar”, dijo el director ejecutivo Henrik Henriksson, al diario de negocios sueco Dagens Industri.

Henriksson no estuvo disponible para hacer comentarios, pero el portavoz de Scania, Hans-Ake Danielsson, dijo a Reuters: “La situación es muy tensa y no obtendremos suficientes componentes. Puede que no tengamos que detenernos por completo, pero tendremos que reducir (la producción) durante el primer o segundo trimestre “.

El fabricante de camiones AB Volvo, un rival de Scania, dijo el mes pasado que la escasez de semiconductores había afectado la producción en su fábrica en Gante, Bélgica, y advirtió sobre nuevas paradas.

Más temprano el miércoles, Scania también dijo que una investigación interna sobre sus operaciones en India encontró evidencia de mala conducta por parte de los empleados, incluida la alta dirección.