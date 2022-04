Exhibición de la Mejor Herramienta de Conversión de PDF a Word

¿Quieres convertir PDF a Word y otros tipos de archivos sin ninguna molestia? El siguiente artículo le guiará a la mejor herramienta disponible en línea.

Hoy en día hay una gran cantidad de herramientas presentes en línea. Pero, ¿Cuál es la mejor herramienta de conversión de PDF a Word? ¿Cuál es segura y fácil de usar? ¿Cuál es gratuita? Muchas preguntas más surgen cuando se mira profundamente en esto. Este artículo es una guía detallada de la mejor herramienta gratuita de conversión de PDF a Word.

¿Por qué y cómo utilizarlo?

La herramienta de conversión de PDF a Word es una herramienta muy fácil de usar. Cualquier persona puede utilizarla. Cualquier persona con conocimientos básicos de informática puede utilizarla con facilidad. Es una de las mejores herramientas disponibles en línea. Las personas de diferentes lenguas también pueden utilizarla para convertir PDF a Excel u otros formatos. Puedes cambiar el idioma de la herramienta desde la esquina superior derecha. Hay muchos idiomas disponibles en los que se puede cambiar. Es muy rápido y puede convertir archivos en pocos segundos. También puede utilizar cualquier tipo de sistema operativo ya sea macOS, Windows o smartphones. Es compatible con todas las redes y a través de todos los dispositivos. Si tienes que convertir un gran número de documentos, puedes hacerlo directamente seleccionando todos. También puedes compartir esos archivos desde allí mismo.

La herramienta es muy fácil de usar, y los archivos se pueden convertir en unos pocos clics e incluso, puedes convertir PDF a PowerPoint. Los pasos son los siguientes. Seleccione el archivo que no va a convertir. Haz clic en el botón de convertir. La conversión comenzará inmediatamente. Vigila la barra de progreso que mostrará el estado de la conversión. Después de que la conversión es exitosa, haga clic en el botón de descarga. El archivo convertido comenzará a descargarse. Un añadido es que puedes almacenar el archivo en tu sistema. Mientras que otras herramientas sólo te permiten almacenar el archivo editado en la nube. Puedes eliminar el historial con un solo clic. Si quieres convertir más archivos, haz clic en el botón "MÁS". Lo mejor de la herramienta es que no necesitas descargar nada. Todo está en línea. Abre la herramienta y ya está. Otras herramientas tienen un proceso muy largo si quieres usarlas. Tienes que rellenar el captcha en muchos sitios también. Pero el caso no es el mismo aquí. Usted no necesita rellenar ningún tipo de captcha o verificación para la conversión.

¿Es gratuito y seguro?

Muchas otras herramientas pretenden ser gratuitas. Tienen muchos cargos ocultos y sólo te dan algunas pruebas. Mientras que la herramienta de conversión SizePDF es 100% gratuita. Puedes usarlo tantas veces como quieras. No hay cargos ocultos. Además, otras herramientas tienen un límite en el tamaño del archivo que puedes convertir. La herramienta de conversión de PDF a Word es muy flexible y el tamaño del archivo no es motivo de preocupación. Puedes convertir PDF a Word sin cambiar el formato. También puedes convertir Google DOCs a PDF sin perder el formato. Los archivos convertidos son de alta resolución. Los archivos convertidos de DOC a PDF son de muy alta calidad. También puedes editar los documentos convertidos sólo allí. Otras herramientas que están disponibles en el mercado tienen un problema más. Si utiliza su versión gratuita, entonces deja una marca de agua en su archivo convertido. Esto sería una cuestión de preocupación para muchos usuarios. Mientras que cuando usted convierte los archivos utilizando esta herramienta, no va a dejar una marca de agua en el archivo convertido. Mientras que con el uso de otras herramientas hay muchos anuncios y ventanas emergentes que son un dolor de cabeza. Este no es el caso de esta herramienta. Es 100% libre de anuncios y ventanas emergentes. Ahora, usted no necesita ver los anuncios vulgares y maliciosos pop-ups.

La herramienta es muy segura de usar. Es 256-bit SSL encriptado. Más a esto es HTTPS habilitado que es el certificado de seguridad de cualquier sitio web. No, uno puede acceder a sus archivos sin su permiso. Tus archivos se guardan encriptados en el back end. También puede eliminar el archivo guardado con un clic. No hay ninguna preocupación por la privacidad en absoluto. Tampoco necesita ningún tipo de inicio de sesión. Usted no tiene que registrarse para utilizar esta herramienta. Gmail login tampoco es la necesidad de la hora en esta herramienta que es una necesidad en otras herramientas disponibles. Esta herramienta gratuita también puede convertir muchos otros formatos de archivo como PDF a PPT, Excel, y muchos más. La parte más positiva es que los archivos convertidos están libres de malware y virus. La herramienta gratuita es una de las mejores herramientas disponibles en el mercado.

La herramienta es muy potente y puede convertir cualquier tipo de PDF a Word. También te da la libertad de formatear. Los archivos convertidos no pierden su capacidad de ser formateados. Muchas herramientas presentes en Internet son viciosas y pueden ser perjudiciales para los sistemas de los usuarios. Este no es el caso de esta herramienta. No deja que los archivos temporales o las cookies se puedan obtener en su sistema a través de él. Puede manejar un montón de archivos juntos con facilidad. No hay ningún problema de fuga de archivos. Tiene un servidor de back-end encriptado que también puede verificar a través del elemento inspector. Hace el trabajo tan rápido que otras herramientas no pueden igualar su velocidad.

Esta es una herramienta muy útil. Usar esto es un beneficio tanto a corto como a largo plazo. Incluso si usted quiere convertir un solo archivo por día, entonces también sería útil. Esto garantiza para ayudarle en la fabricación de su negocio o trabajo de oficina sin problemas. Le ahorrará tiempo y le dará una experiencia sin problemas. Definitivamente le encantará.