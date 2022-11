ExCEO de FTX implementó puerta trasera para desviar fondos de clientes

Según el informe de la agencia Reuters, Bankman-Fried instaló la puerta trasera (backdoor) en el software de contabilidad de FTX, lo cual le permitía saltarse el filtro de seguridad para mover los fondos de los usuarios de su plataforma a voluntad. Este tipo de vulnerabilidades suelen ser implementadas a propósito en sistemas de este tipo con fines ilegales en su mayoría.

El reporte menciona que el exCEO utilizó la puerta trasera para modificar los registros contables de FTX sin que nadie se diera cuenta para ocultar sus movimientos de otras áreas de la empresa y de los auditores externos. La vulnerabilidad fue encontrada durante una investigación de los equipos legales y financieros de la compañía y se determinó que Bankman-Fried transfirió US$10 mil millones en secreto hacia Alameda Research, firma hermana de FTX que también dirigía este personaje.

"Además, cerca de US$1.700 millones han desaparecido sin dejar rastro y, por lo que pudieron recoger los expertos, esta suma no fue movida a Alameda Research. Claro está que el software de seguridad de FTX no emitió ninguna alerta de movimiento y el sistema de contabilidad no registró este acontecimiento", señaló 800noticias.

En respuesta al reporte de Reuters, Bankman-Fried negó la acusación mencionando que no realizó dicha transferencia a su otra compañía. “No nos transferimos en secreto. Tuvimos un etiquetado interno confuso y lo leímos mal”, dijo el exCEO, quien también rechazó ser el autor de la puerta trasera en el sistema contable de FTX. No obstante, evitó declarar más sobre los US$1.700 millones que desapareció por completo.

Evidentemente, la declaración de Bankman-Fried no es suficiente para convencer a las autoridades de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) así como también la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ya habrían iniciado una investigación en su contra por posible uso indebido de los fondos de sus clientes meses antes de que FTX se declarara en bancarrota.

Ahora que este tema salió a la luz, las indagaciones acelerarán sus procesos contra el empresario de criptomonedas.