Estos son los temores de un genio al que llaman "padrino" de la Inteligencia Artificial

El experto, ex investigador de Google, asegura que, pese a la velocidad con que desarrollan las IAs, las empresas no están reparando en las formas de controlarlas. "No creo que deban ampliar esto más hasta no saber cómo controlarlo", dijo el ganador de un Premio Turing en entrevista con el New York Times.