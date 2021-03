Empresas de Silicon Valley no tienen prisa por reabrir oficinas

Varias de las empresas de tecnología más grandes del Área de la Bahía de San Francisco, incluidas Twitter Inc y Google, planean mantener sus oficinas en gran parte cerradas durante algunos meses más a pesar de que el gobierno permitió que el martes se abrieran con una capacidad limitada.

Teniendo en cuenta la disminución de las infecciones por coronavirus, los condados de San Francisco y Santa Clara suavizaron las pautas que habían mantenido cerrados la mayoría de los edificios de oficinas durante el último año, excepto para el personal de seguridad y apoyo crucial.

A partir de este miércoles, las empresas pueden abrir sus oficinas hasta una cuarta parte de su capacidad.

“San Francisco va a cobrar vida”, dijo el alcalde London Breed a los periodistas. “Cuando empecemos a reabrir, más y más personas querrán volver al trabajo y querrán estar cerca de otras personas“.

Pero las empresas de Silicon Valley que se comprometieron el año pasado a permitir que los trabajadores se queden en casa hasta este verano o por tiempo indefinido dijeron que cumplían sus plazos.

Citaron sus propios análisis de datos de salud pública, otras consideraciones de seguridad y preferencias de los trabajadores. La adopción de vacunas, que en California son accesibles solo para las poblaciones más vulnerables, también es un factor, pero menor.

El fabricante de equipos de redes Cisco Systems Inc y el servicio de almacenamiento de archivos Dropbox Inc dijeron que sus políticas obligatorias de trabajo desde el hogar permanecerían vigentes hasta junio, mientras que Box Inc dijo que su reapertura aún está programada para septiembre.

Pinterest Inc no prevé una reapertura significativa hasta al menos agosto, Google de Alphabet Inc hasta septiembre y DocuSign Inc no antes de octubre.

Twitter, Adobe Inc, PayPal Holdings Inc, Twilio Inc, Yelp Inc y Zoom Video Communications Inc también permanecerán cerrados a pesar de lo que Breed y otros funcionarios del gobierno local describieron como un paso al “nivel naranja” desde el “nivel rojo” del bloqueo de California. restricciones.

El portavoz de Breed, Jeff Cretan, dijo que los funcionarios de San Francisco esperan que las empresas pequeñas y medianas sean las primeras en regresar.

‘Ventaja de contratación”

Entre las pocas empresas que apuntan a aprovechar la flexibilización se encuentran SAP SE, que dijo que está considerando seriamente reabrir parcialmente sus oficinas en el Área de la Bahía dentro de semanas, y Slack Technologies, que está sopesando una fecha para invitar a algunos trabajadores.

Fast, la startup de software de comercio electrónico de San Francisco, abrirá sus puertas, y ventanas para la seguridad, hasta el 25% de sus 56 empleados del Área de la Bahía el miércoles, dijo el portavoz Jason Alderman. Dijo que la compañía espera comenzar a recibir solicitudes de empleo de personas obligadas a trabajar de forma remota por sus empleadores actuales.

“Las empresas como Fast, que permiten que las personas entren a la oficina si lo desean, serán una ventaja para las contrataciones”, dijo.

Una encuesta realizada a fines del año pasado a 9.000 trabajadores del conocimiento encargada por la empresa de software de chat en el lugar de trabajo Slack encontró que el 20% desea trabajar de forma remota, el 17% en la oficina y el 63% una combinación de ambos.

Facebook Inc, cuyas oficinas permanecerán cerradas en todo el mundo hasta el 2 de julio, dijo este mes que abrirá el 10% de los asientos en las oficinas del área de Seattle para ayudar a los trabajadores que luchan en casa. No tenía noticias similares para compartir sobre sus oficinas de San Francisco.

Microsoft Corp, que anunció planes el lunes para reabrir parcialmente su sede en Redmond, Washington, la próxima semana, no hizo comentarios de inmediato sobre las ubicaciones de San Francisco.

IBM se negó a discutir los planes del Área de la Bahía. Pero varios altos ejecutivos en su sede de Nueva York han comenzado a trabajar desde sus oficinas con las puertas cerradas.