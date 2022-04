El Sol emitió una llamarada solar significativa, según la Nasa

El Sol emitió una llamarada solar significativa el 30 de marzo de 2022, alcanzando su punto máximo a la 1:35 p. m. EST. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, que observa constantemente el Sol, capturó una imagen del evento.

Esta bengala está clasificada como una bengala Clase X. La clase X denota los destellos más intensos, mientras que el número proporciona más información sobre su fuerza. Un X2 es dos veces más intenso que un X1, un X3 es tres veces más intenso, etc. Puede encontrar más información sobre cómo se clasifican las bengalas.

Sun, we need to talk about your flare. 🌞

The Sun emitted a significant solar flare on March 30, peaking at 1:35 p.m. ET (17:35 UTC). Our orbiting @NASASun Solar Dynamics Observatory captured the action: https://t.co/8nIuyoSmOH pic.twitter.com/JmtB8PuBvM

— NASA (@NASA) March 30, 2022