El siguiente paso para los vehículos eléctricos: diseñar baterías con mayor alcance

Los fabricantes de automóviles y de baterías están compitiendo para desarrollar nuevas acumuladores para vehículos eléctricos que puedan reforzar las estructuras de la carrocería y abrir la puerta a avances en el campo de prácticas.

Lo que los ingenieros llaman baterías estructurales promete un peso más liviano y una mayor eficiencia energética, lo que da como resultado rangos de manejo entre cargas que son casi el doble de las 326 millas (525 km) de un Tesla Model Y.

Volvo Cars de Geely a finales de junio reveló un nuevo diseño de batería estructural que está desarrollando con el fabricante sueco de baterías Northvolt que Volvo dijo que debería ofrecer 600 millas o más de viaje entre cargas.

La tecnología de baterías estructurales está en su infancia y los fabricantes no se han decidido por un enfoque estándar.

Un concepto, llamado celda a paquete o CTP, ahorra peso al eliminar el paso de agrupar celdas de batería individuales en módulos antes del ensamblaje final en una batería grande.

Una startup de un año llamada Our Next Energy (ONE), que ha operado en modo sigiloso hasta ahora, está trabajando con una batería dual que combina un diseño estructural de celda a paquete con un segundo paquete de alta energía que puede recargar el primero, potencialmente duplicar la autonomía del vehículo.

“Queremos reinventar la batería por completo”, dijo Mujeeb Ijaz, fundador y director ejecutivo de la empresa con sede en Novi, Michigan. Añadió que el diseño de paquete doble de su empresa es más seguro y sostenible porque no utiliza níquel ni cobalto, ingredientes clave en muchas baterías de vehículos eléctricos actuales.

Las últimas baterías estructurales están siendo desarrolladas por fabricantes de automóviles desde Tesla Inc hasta General Motors Co y fabricantes de baterías como BYD Co Ltd de China y CATL.

“Si tienen cerebro, esa es la forma de hacerlo“, dijo la consultora Sandy Munro, con sede en Michigan. “Ahorra mucho dinero, tiempo y peso”.