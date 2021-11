El máximo responsable de las tiendas físicas de Amazon deja el cargo

El vicepresidente de Amazon para tiendas físicas, Cameron Janes, anunció este miércoles que abandona el puesto y la compañía tras más de 14 años empleado por la firma de comercio electrónico.

En un mensaje en su cuenta de la red para profesionales LinkedIn, Janes recordó todos los departamentos por los que ha pasado a lo largo de su carrera profesional en la empresa de Seattle (estado de Washington, EE.UU.), que van desde el servicio de contenidos audiovisuales Prime Video hasta el fallido teléfono móvil Fire Phone.

Janes definió la apuesta de Amazon por las tiendas físicas (las conocidas como Amazon Go, en que no hay cajeros) como "un negocio que todavía está definiendo su futuro".

Desde que se abrió la primera en 2018 en Seattle, Amazon ha ampliado su presencia de tiendas físicas a Nueva York, San Francisco, Chicago y Londres, además de abrir el año pasado su primer supermercado con productos frescos, Amazon Go Grocery, también en Seattle.

El sistema por el que estos establecimientos se pueden permitir no emplear a cajeros humanos consiste en una gran red de cámaras y sensores repartidos por todo el local que analizan cada movimiento de los clientes y son capaces de detectar qué productos lleva consigo.

Mediante reconocimiento inteligente de imágenes y sensores de peso que alertan cuando un producto se ha retirado del expositor, el software de Amazon es capaz de elaborar un recibo de compra a tiempo real y cargarlo a la cuenta del cliente cuando este abandona el local.

Para entrar a la tienda es imprescindible identificarse con la aplicación para móviles Amazon Go, puesto que si no, no se abrirán las barreras de acceso.

Pese a no tener cajeros humanos (ni, por tanto, filas de clientes para pagar), en las tiendas de Amazon sigue habiendo empleados que se encargan de tareas como reponer productos, limpiar y cuidar las instalaciones o la atención al cliente.

Además de Amazon Go, la firma que dirige Andy Jassy también tiene presencia física mediante la cadena de supermercados Whole Foods, que adquirió en 2017 y es muy popular entre los clientes con poder adquisitivo alto en Estados Unidos.