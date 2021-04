El helicóptero de la NASA pone en marcha sus hélices en la superficie de Marte

Ingenuity, la primera aeronave a motor en otro planeta, viajó Marte alojado en el rover Perseverance, que llegó al cráter Jezero el pasado 18 de febrero.

Tras localizar un terreno idóneo como helipuerto, el pequeño helicóptero de 1,8 kilos de peso fue depositado en la superficie en una compleja operación que culminó el 4 de abril. Desde entonces ha estado cargando baterías, reseñó Europa Press.

El pasado martes, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, anunció que el instrumento superó una de las pruebas más fuertes: sobrevivió a una de las famosas noches heladas de Marte.

Este 9 de abril, en su cuenta de Twitter, el JPL anunicaba que el helicóptero de Marte ha movido sus palas y ha girado a 50 rpm en preparación para el primer vuelo. El despegue está programado para el 11 de abril, y se espera la confirmación en la Tierra el 12 de abril.

Está previsto que el vuelo sea captado con sus cámaras por el rover Perseverance, que se encuentra a unos 60 metros de distancia del helicóptero, informó Europa Press.

Si está interesado en conocer más sobre Ingenuity hay buenas noticias. La NASA declaró abril como su mes, razón por la que se harán varios eventos, desde el 8 al 29 de abril, sobre el helicóptero (aunque todos en inglés). El 12 de abril, si todo sale como se espera, se hará una transmisión en vivo explicando cómo le fue al Ingenuity en su primer vuelo.

