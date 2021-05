El Departamento de Comercio de EE. UU. Presiona a Taiwán para que suministre más chips

El Departamento de Comercio de EE. UU. Está presionando a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd y otras empresas taiwanesas para que prioricen las necesidades de los fabricantes de automóviles de EE. UU. Para aliviar la escasez de chips en el corto plazo, dijo este martes la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

Raimondo dijo en un evento del Consejo de las Américas que se necesitaba una mayor inversión a más largo plazo para producir más semiconductores en los Estados Unidos y que otras cadenas de suministro críticas necesitaban apuntalamiento, incluidos los países aliados.

De acuerdo con Reuters Raimondo habria declararo que “Estan trabajando duro para ver si podemos lograr que los taiwaneses y TSMC, que es una gran empresa allí, prioricen las necesidades de nuestras empresas automotrices, ya que hay tantos empleos estadounidenses en juego”, dijo Raimondo en respuesta a una pregunta de un ejecutivo de General Motors Co. “Como dije, no pasa un día en el que no presionemos en eso”.

Raimondo agregó que “la solución a mediano y largo plazo, sin embargo, es simplemente hacer más chips en Estados Unidos”.

Desde febrero, la administración del presidente Joe Biden ha estado presionando a Taiwán sobre el tema, pero los fabricantes de automóviles no han informado de un aumento en el suministro de chips.

El Departamento de Comercio está planeando una reunión de alto nivel con los fabricantes de automóviles que se llevará a cabo la próxima semana sobre el tema, dijeron funcionarios informados sobre el asunto. Un portavoz del Departamento de Comercio declinó hacer comentarios.

La semana pasada, Ford Motor Co advirtió que la escasez de chips podría reducir a la mitad la producción del segundo trimestre.

Ford dijo que la escasez de chips le costaría alrededor de $ 2,5 mil millones y alrededor de 1,1 millones de unidades de producción perdidas en 2021.

Mientras que GM dijo el viernes que extenderá las paradas de producción en varias fábricas norteamericanas debido a la escasez de chips.

El 12 de abril, Biden se reunió con ejecutivos de la industria automotriz y de semiconductores en Washington para discutir soluciones a la crisis de los chips. Ha propuesto $ 50 mil millones para apoyar la fabricación e investigación de chips en los EE. UU. Como parte de su propuesta de infraestructura de $ 2 billones.