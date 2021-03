El bitcoin se dispara tras el anuncio de Elon Musk sobre la compra de Teslas

El precio del bitcoin (BTC) se disparó el miércoles, después de que el multimillonario estadounidense Elon Musk dijo que se pueden comprar vehículos Tesla con la criptomoneda.

Musk hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, asegurando que la opción estaría disponible fuera de Estados Unidos a finales de año.

Al poco tiempo, el precio de la moneda digital aumentó 1,3%, alcanzando los 55 545 dólares, según el portal Coindesk.

Luego del alza, la cotización del bitcoin retrocedió hasta los 55 435 dólares.

El fabricante de automóviles eléctricos dijo el mes pasado que compró 1,5 mil millones de dólares en bitcoins, señalando que lo aceptaría como una forma de pago para automóviles, un gran paso hacia la aceptación generalizada del bitcoin.

Tras la inversión de Tesla en bitcoin, empresas como Mastercard Inc y Bank of New York Mellon Corp han adoptado el activo emergente, lo que ha provocado predicciones de que bitcoin y otras criptomonedas se convertirán en una parte habitual de las carteras de inversión.