EE. UU. planea demandar nuevamente a Google

Los fiscales generales de varios estado están planeando una tercera demanda contra Google de Alphabet Inc, centrada en la Play Store para teléfonos Android del gigante de las búsquedas y la publicidad, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Se espera que la demanda se presente en febrero o marzo, dijeron las fuentes, y seguiría a las quejas sobre la administración de Google de su Play Store a pesar de que originalmente se consideró que la compañía era más abierta sobre su tienda de aplicaciones que Apple Inc.

Incluyendo una demanda del Departamento de Justicia de EE. UU. Presentada contra Google en octubre, la posible nueva acción sería la cuarta demanda del gobierno entablada contra la compañía de Silicon Valley desde finales de 2020. Todos alegan que Google abusó de su dominio del negocio de búsqueda en Internet o violó la ley antimonopolio.

Google prohíbe aplicaciones con contenido objetable en su tienda, y además requiere que algunas aplicaciones utilicen las herramientas de pago de la empresa y paguen a Google hasta el 30% de sus ingresos.