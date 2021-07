Cuba restringe el acceso a Facebook y aplicaciones de mensajería en medio de protestas

Cuba ha restringido el acceso a las redes sociales y plataformas de mensajería como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram desde el lunes, dijo este martes la firma global de monitoreo de Internet NetBlocks, en medio de protestas generalizadas contra el gobierno.

NetBlocks, con sede en Londres, dijo en su sitio web que las plataformas en Cuba todavía estaban parcialmente interrumpidas el martes, lo que “probablemente limitaría el flujo de información desde Cuba”, tal y como reseñó Reuters.

El gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tampoco Telegram y Facebook Inc., propietaria de Instagram y WhatsApp. La plataforma social Twitter Inc. dijo que no encontró ningún bloqueo de su servicio.

Miles de cubanos se unieron a las manifestaciones en ciudades y pueblos de todo el país el domingo para protestar por la crisis económica de Cuba y el manejo de la pandemia, y algunos pidieron el fin del comunismo.

El gobierno ha dicho que las manifestaciones fueron orquestadas por contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos, manipulando la frustración con una crisis económica causada en gran parte por el embargo comercial estadounidense de décadas.

Subrayando la preocupación del gobierno, los medios estatales informaron el martes que Raúl Castro, quien renunció a la jefatura del gobernante Partido Comunista de Cuba en abril, asistió a una reunión el domingo del buró político para abordar las “provocaciones”.

El líder del partido y presidente Miguel Díaz-Canel dijo en abril que continuaría consultando a Castro sobre asuntos de suma importancia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el lunes que creer que las manifestaciones fueron dirigidas por Estados Unidos sería un “grave error” y demostraría que el gobierno no estaba escuchando las voces del pueblo cubano.