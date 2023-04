Crean canción de Bad Bunny y Rihanna con Inteligencia Artificial (IA)

Una nueva canción presuntamente creada con inteligencia artificial (IA) que mezcla a Bad Bunny con Rihanna fue subida a internet. Al parecer se trata del mismo creador detrás del polémico tema hecho con IA “Heart On My Sleeve”, jugando con las voces de Drake y The Weeknd que este mes llevó a advertencias de retiro inmediato a principios de este mes.

Subida directamente a SoundCloud, YouTube y TikTok (pero no a Spotify, Apple Music u otros servicios de streaming importantes) bajo un nombre diferente, Ghostwrider777, la canción “Por Qué”, de un minuto de duración, presenta una voz muy similar a la de Bad Bunny sobre un ritmo aleatorio de reggaetón junto con Rihanna cantando: “Baby you shine so bright/ Like diamonds in the sky/ I feel alive/ But now you got me thinkin’”, reseñó Billboard.

El mensaje que acompaña al clip dice “intentaron clausurarnos”, y el video que acompaña la canción presenta a un personaje con sombrero de pescador blanco, gafas de esquí verdes, guantes de invierno y una sábana blanca cubriendo su rostro y parte de su torso. A medida que suena la canción, aparece en la pantalla el mensaje: “Usé IA para hacer una canción de Bad Bunny con Rihanna. Este video se eliminará en 24 horas. Intentaron silenciar a mi hermano, pero prevaleceremos”.

Representantes de Bad Bunny y Rihanna no se han pronunciado en torno a la publicación.

El breve éxito de la canción amplificó una creciente preocupación en la industria musical sobre el impacto potencial de la IA, aun cuando la artista Grimes, recién liberada de compromisos discográficos, divagó esta semana sobre “dar muerte a la propiedad intelectual” al ofrecer compartir las regalías 50/50 con aquellos fans que, utilizando su voz, creen una canción exitosa generada por IA.