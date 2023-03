Counter Strike 2 es oficial y será gratis

Counter-Strike 2 es oficial. Valve confirma la existencia del juego con importantes novedades que llegarán para revolucionar un clásico del shooter en primera persona. La compañía nos emplaza a este verano para su lanzamiento, que será una actualización gratuita de Counter-Strike: Global Offensive para PC. Todo tu inventario se trasladará a la nueva versión para que sigas jugando desde el mismo punto.

“Counter-Strike 2 es el avance técnico más importante en la historia de Counter-Strike y nos permitirá seguir incorporando características y actualizaciones durante muchos años”, explica el estudio en su página web oficial. Desde este momento algunos jugadores serán seleccionados para participar en una prueba del juego. Valve busca recabar feedback antes de que llegue al público masivo.

Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S

