Conozca las claves para ver la conjunción de Mercurio, Júpiter y Saturno este domingo

El esperado triángulo que formará la conjunción de Júpiter, Saturno y Mercurio finalmente llegará este domingo y los expertos han ofrecido algunos consejos para poder observar este fenómeno espacial.

Según el sitio Space.com, los tres cuerpos formarán un “triángulo pequeño y ordenado” en el cielo oeste-suroeste, que aparecerá mañana entre 30 y 45 minutos después de la puesta del sol, reseñó RT.

En esta ocasión, aunque Mercurio es el más pequeño de los tres, será cuatro veces más brillante que el único planeta con un sistema de anillos visible desde la Tierra.

Entre otras recomendaciones, los especialistas aconsejan el uso de binoculares para poder apreciar mejor la llamada “triple conjunción”. Por otra parte, es mejor evitar las zonas muy iluminadas o con otros obstáculos como árboles y edificios, que podrían impedir la visibilidad del cielo despejado.

Mientras tanto, el primer mes de este año seguirá sorprendiendo a los aficionados de la astronomía. El 11 de enero se podrá ver a la Luna creciente muy delgada junto con Venus, y las noches del 20 y 21, Marte estará cerca del satélite natural de la Tierra.

Además, del 21 al 28 de enero, Mercurio será visible fácilmente en el oeste-suroeste, unos 30 minutos después de la puesta del Sol.

Don't miss Jupiter, Saturn and Mercury shine in a triple-conjunction this weekend https://t.co/z6XCWyAAak pic.twitter.com/yF2yYETiaf

— SPACE.com (@SPACEdotcom) January 9, 2021