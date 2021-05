Cómo enviar un mensaje por WhatsApp sin agregar el contacto

Hay un truco sencillo con el que podrás iniciar una conversación por WhatsApp con personas que no tengas añadidas a tu agenda sin necesidad de instalar aplicaciones o programas.

Lo único que necesitas es un tener WhatsApp Web actualizado, ir a un enlace y tener el número de la persona con la que quieres hablar.

Hablar con alguien usando este truco es más complicado que simplemente agregarlo a contactos; no obstante, puede servir si quieres mantener anonimato, pues según la configuración que tengas, las personas que no están en tus contactos no pueden ver tu nombre, foto de perfil, estado e historias.

En este sentido, la persona a la que le mandes mensaje no sabrá quién eres, ni podrá obtener información acerca de ti en la plataforma.

Este procedimiento es esencialmente oficial y por lo tanto seguro, aunque poco conocido entre los usuarios de WhatsApp.

Para lograrlo es necesario usar una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) que la propia plataforma dispone y permite configurar el envío de mensajes a números telefónicos.

Primero deberás ingresar al enlace que dejaremos abajo para realizar un par de cambios. No olvides que este proceso será a través de WhatsApp Web, por lo que debes hacerlo desde una computadora.

El enlace es: https://api.whatsapp.com/send?phone=número

A dicho link, se le debe de cambiar la parte donde dice número por el teléfono de la persona con la que quieres hablar. Este debe incluir el código del país, sin añadir el símbolo +.

Tras ello selecciona Continuar al chat y podrás iniciar la conversación aunque no tengas a esa persona en tu agenda. Solo verás el número en lugar de un nombre de contacto asociado.