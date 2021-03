Comisión Federal de Comunicaciones actúa contra dos empresas chinas de telecomunicaciones

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) dijo este miércoles que ha comenzado los esfuerzos para revocar la autorización para que China Unicom Americas, Pacific Networks y su subsidiaria de propiedad absoluta ComNet brinden servicios de telecomunicaciones en Estados Unidos.

En abril, el regulador de telecomunicaciones de EE. UU. Emitió órdenes de demostración de causa advirtiendo que podría revocar las licencias de operación de tres compañías de telecomunicaciones chinas controladas por el estado: las dos citadas el miércoles y China Telecom Corp Ltd. China Unicom Americas tiene una autorización de dos décadas para proporcionar servicios de telecomunicaciones internacionales de EE. UU, de acuerdo a lo publicado por Reuters.

Los transportistas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La FCC dijo este miércoles que las empresas “no han logrado en esta etapa disipar las preocupaciones serias” sobre sus autorizaciones estadounidenses.

El regulador abrió un procedimiento similar en diciembre para comenzar a revocar la autorización de China Telecom, la compañía de telecomunicaciones más grande de China, que ha tenido autorización de Estados Unidos durante casi 20 años.

El comisionado de la FCC, Geoffrey Starks, señaló que muchos operadores de telecomunicaciones chinos “también poseen centros de datos que operan dentro de los Estados Unidos”. Dijo que la FCC actualmente carece de autoridad para “abordar esta posible amenaza a la seguridad nacional”.

En mayo de 2019, la FCC votó por unanimidad a favor de denegar a otra empresa de telecomunicaciones china de propiedad estatal, China Mobile, el derecho a proporcionar servicios en EE. UU., Citando riesgos de que el gobierno chino podría usar la aprobación para realizar espionaje contra el gobierno de EE. UU.

La FCC ha adoptado una línea dura contra las telecomunicaciones chinas.

El viernes, la FCC designó a cinco empresas chinas como amenazas a la seguridad nacional en virtud de una ley de 2019 destinada a proteger las redes de comunicaciones de EE. UU.

La FCC nombró a Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co y Dahua Technology Co.

En abril, la FCC aprobó la solicitud de Google de la unidad Alphabet Inc de utilizar parte de un cable de telecomunicaciones submarino entre EE. UU. Y Asia, pero no a Hong Kong.

La semana pasada, Facebook retiró una aplicación para usar un cable para transportar el tráfico de Internet entre Estados Unidos y Hong Kong, citando “preocupaciones constantes del gobierno de Estados Unidos sobre los enlaces de comunicaciones directos”.

En septiembre, Facebook, Amazon.com Inc y China Mobile retiraron su aplicación para conectar San Francisco y Hong Kong como parte del Bay to Bay Express Cable System.