Centro físico aumenta energía hasta recrear los primeros microsegundos tras el Big Bang

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) de Ginebra (Suiza) producirá a partir de mañana colisiones de protones a una energía jamás alcanzada, lo que le permitirá recrear con mayor facilidad las condiciones que había en los primeros microsegundos después del Big Bang.

El objetivo será responder a grandes interrogantes que persisten sobre el funcionamiento de la naturaleza y de la vida, y ver lo que ninguna tecnología ha permitido hasta ahora: el inicio del universo.

Durante casi cuatro años el LHC funcionará a una energía de colisión récord de 13,6 billones de electronvoltios (TeV), simulando prácticamente la densidad que había al instante mismo del inicio del universo.

Ninguna tecnología es capaz de ver lo que ocurrió en ese momento, no porque hayan pasado 13.800 millones de años desde aquello, sino porque durante los primeros 300.000 años después del Big Bang no había luz en el universo.

Bueno, no es que no hubiese luz, pero es que estaba tan caliente que la materia absorbía la luz, con lo cual todo era totalmente negro, no había luz libre”, explica a Efe el investigador del Instituto de Física de Cantabria y experto en altas energías, Celso Martínez, quien también es el representante en España del experimento del CMS, uno de los detectores del LHC.