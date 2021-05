Brote de Covid-19 en Vietnam amenaza con interrumpir la cadena de suministro de tecnología

Un brote de Covid-19 que se está extendiendo rápidamente ha dejado a las fábricas operando por debajo de su capacidad en las provincias industriales del norte de Vietnam, donde se encuentran los proveedores de Apple, Samsung y otras empresas tecnológicas globales, dijeron fuentes de la industria.

Después de contener con éxito el nuevo coronavirus durante la mayor parte del año pasado, Vietnam ahora está luchando contra un brote que se está propagando más rápidamente. Más de 3.000 personas han sido infectadas en 30 de sus 63 ciudades y provincias desde finales de abril.

De acuerdo con Reuters, la capital, Hanoi, y el centro comercial del sur de la ciudad de Ho Chi Minh, han cerrado restaurantes y prohibido las reuniones públicas.

Cuatro fuentes comerciales dijeron que sus operaciones se habían visto afectadas debido a que algunas áreas se habían cerrado, lo que generó preocupaciones sobre la interrupción de la cadena de suministro.

Una fuente de un proveedor de Apple dijo que la compañía había dividido su fuerza laboral en dos turnos, describiéndola como una “solución temporal, tal vez durante dos semanas”. “De lo contrario, la cadena de suministro se verá más o menos interrumpida”, dijo la fuente, que solicitó el anonimato porque no estaba autorizada para hablar con los medios.

El Ministerio de Salud de Vietnam dijo este viernes que había comenzado a vacunar a los trabajadores en Bac Ninh y Bac Giang, las dos provincias más afectadas por el nuevo brote.

Al menos 1.04 millones de personas en Vietnam han recibido una dosis de la vacuna Covid-19, pero solo 28.529 han sido completamente vacunadas, según datos oficiales.

Bac Ninh, donde Samsung Electronics tiene operaciones importantes, impuso un toque de queda y otras restricciones de viaje el martes, dijeron los medios estatales. Vietnam representa la mitad de la producción mundial de teléfonos y tabletas de Samsung, según el gobierno.

La semana pasada, el gobierno de Vietnam instó a las provincias de Bac Ninh y Bac Giang a impulsar los esfuerzos para evitar un brote de Covid-19 que interrumpa la producción industrial. LG, Foxconn y Luxshare tienen operaciones o empresas de cadena de suministro en el área.

Un gerente de recursos humanos de un fabricante de piezas electrónicas en Bac Ninh dijo que los trabajadores vivían y trabajaban dentro de las zonas industriales, y que el espacio de oficinas se había convertido temporalmente en alojamiento para trabajadores.

“También estamos trabajando en un plan a más largo plazo, ya que no tenemos más remedio que vivir con el virus”, dijo el gerente, quien también solicitó el anonimato.

La compañía contaba con los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes Xiaomi, Huawei, Vivo y Oppo entre sus clientes.

Desafios operativos

Vietnam ha dicho que se apegará a sus objetivos duales de contención de virus y desarrollo económico. El miércoles, el gobierno dijo que reabriría gradualmente cuatro parques industriales que fueron cerrados una semana antes debido al último brote.

La reanudación de la producción en los parques industriales es parte de los esfuerzos estatales para “asegurar los ingresos de los trabajadores, atraer más inversiones en los parques industriales y contribuir al desarrollo socioeconómico”.

Hong Sun, vicepresidente de la Cámara de Negocios de Corea en Vietnam (KORCHAM), dijo que algunos de los proveedores de nivel inferior que abastecen a las principales firmas tecnológicas de Corea del Sur estaban pasando apuros.

“Las pequeñas y medianas empresas en las provincias de Bac Ninh y Bac Giang tienen dificultades para operar. Parece que muchas empresas coreanas, incluidos peces gordos como Samsung, podrían enfrentar dificultades muy pronto si se aplican medidas más estrictas”, dijo Hong a Reuters. “Los proveedores de primer nivel aún no se han visto muy afectados, pero ciertas fábricas se están desacelerando y están sufriendo la cuarta ola de Covid-19 en Vietnam”.

Una persona separada con conocimiento directo de las interrupciones en la cadena de suministro de tecnología también dijo que las restricciones impuestas a los trabajadores y los viajes locales estaban afectando a algunos de los proveedores más pequeños en Vietnam.

En un comunicado, Samsung dijo que estaba cumpliendo plenamente con las medidas de prevención implementadas por las autoridades locales.

“Estamos haciendo todo lo posible para proteger la salud y la seguridad de todos nuestros empleados, socios y clientes, y minimizar el impacto en nuestras operaciones”, dijo.

Un portavoz de LG Electronics Inc no hizo comentarios de inmediato. Apple y Foxconn no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.