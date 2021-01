Bolsonaro permitirá que Huawei participe en subastas 5G en Brasil

El gobierno de Brasil no buscará excluir al fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei Technologies Co Ltd de las subastas de redes 5G programadas para junio de este año, informó este sábado el periódico Estado de S. Paulo, citando fuentes gubernamentales e industriales.

Los costos financieros con un valor potencial de miles de millones de dólares y la salida de la Casa Blanca del presidente aliado Donald Trump están obligando al presidente Jair Bolsonaro a dar marcha atrás en su oposición a la oferta de Huawei para proporcionar la red celular de próxima generación para los operadores en Brasil, dijo el periódico.

Al igual que Trump, Bolsonaro se opone a Huawei con el argumento no probado de que comparte datos confidenciales con el gobierno comunista de China.

Pero, dado que China es el socio comercial más grande de Brasil y la capacidad de Huawei para competir en precios, se ha enfrentado a la resistencia de la industria y dentro de su propio gobierno, incluido el vicepresidente Hamilton Mourao.

Estado de S. Paulo citó a Mourao diciendo que todas las empresas que brinden las garantías necesarias para respetar la soberanía nacional y la protección de datos de Brasil podrán ofrecer equipos 5G en el país.

El mes pasado, fuentes dijeron a Reuters que el gobierno de Bolsonaro estaba buscando una forma legal de excluir a Huawei de las redes 5G en Brasil.