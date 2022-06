Bitcoin y ether suben de precio pero empresas de criptomonedas despiden empleados

Bitcoin subió este martes después de que una serie de titulares negativos empujaron a la criptomoneda a un nuevo mínimo de 2022 durante el fin de semana.

El precio de bitcoin saltó alrededor del 4% a 20,881.56 dólares, según Coin Metrics. Mientras tanto, el éter subió un 1,9% hasta los 1.123,44 dólares.

Los movimientos llegan inmediatamente después de los titulares pesimistas de la industria de las criptomonedas que comenzaron con la presión de las fuerzas macroeconómicas. Los precios mayoristas subieron a un ritmo anual casi récord la semana pasada y la Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia en tres cuartos de punto porcentual , el mayor aumento desde 1994.

Las empresas de criptomonedas, incluidas Coinbase y BlockFi, están despidiendo empleados. Los criptoprestamistas, que prometen a los usuarios altos rendimientos por depositar sus monedas digitales, han generado temores de insolvencia.

En un enfoque similar al de aquellos que consideran las acciones, los criptoinversionistas están pisando ligeramente los rebotes del mercado bajista y algunos anticipan que la clase de activos podría caer aún más antes de ver un rebote significativo.

“La caída del fin de semana de Bitcoin fue, en pocas palabras, no lo suficientemente profunda”, dijo Yuya Hasegawa, analista del criptomercado en el intercambio japonés de bitcoins Bitbank. “El entorno macro realmente no ha cambiado desde la reunión [del Comité Federal de Mercado Abierto] de la semana pasada: todavía no ha habido una señal clara de que la inflación está bajando y la Fed aún puede llevar a la economía a la recesión al aumentar las tasas demasiado agresivamente o simplemente al fallar. para domar la inflación”.

Marcus Sotiriou, analista del corredor de activos digitales GlobalBlock con sede en el Reino Unido, dijo que bitcoin enfrenta una resistencia en el nivel de US$ 21,300. Si la criptomoneda puede superar eso, dijo, podría alcanzar el próximo objetivo de US$ 23,500 a medida que sus vendedores en corto se vean presionados.