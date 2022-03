Binance comenzará a operar en Dubái

La plataforma para el intercambio de criptomonedas, Binance, comenzará a operar a través de una licencia en Dubái, una de las ciudades más costosas y modernas de Emiratos Árabes Unidos y del mundo.

La información la dio a conocer el exchange a través de un comunicado publicado en su página web. "Binance recibió una licencia de activos virtuales de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái. Esta licencia garantiza que Binance podrá operar su negocio regional desde Dubái", dijo la plataforma también desde su cuenta en Twitter.

