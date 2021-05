Biden; “Las plataformas de redes sociales no deberían amplificar el contenido no confiable”

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cree que las plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad de “dejar de amplificar el contenido no confiable”, indicó la Casa Blanca este miércoles, incluso cuando se negó a comentar directamente sobre una decisión de la junta de supervisión de Facebook Inc para mantener una suspensión para el ex presidente. Donald Trump tal y como reportó Reuters este miércoles.

“La opinión del presidente es que las principales plataformas tienen una responsabilidad relacionada con la salud y la seguridad de todos los estadounidenses de dejar de amplificar el contenido no confiable, la información y la desinformación, especialmente en relación con el Covid-19, las vacunas y las elecciones”, dijo a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. .