Apple y Amazon suspenden la red social Parler de la App Store y el servicio de alojamiento web

Apple Inc y Amazon.com Inc han suspendido a Parler de su respectiva tienda de aplicaciones y servicio de alojamiento web, diciendo que el servicio de redes sociales popular entre muchos usuarios de redes sociales de tendencia derechista no ha tomado las medidas adecuadas para evitar la propagación de publicaciones que inciten a violencia.

La acción de Apple y Amazon sigue un movimiento similar al de Google de Alphabet Inc del viernes. Parler es favorecido por muchos partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue suspendido permanentemente de Twitter el viernes, y es visto como un refugio para las personas expulsadas de Twitter.

“Hemos suspendido a Parler de la App Store hasta que resuelvan estos problemas”, dijo Apple en un comunicado el sábado.

Apple le había dado a Parler 24 horas para presentar un plan de moderación detallado, señalando que los participantes usarían el servicio para coordinar el asedio del miércoles al Capitolio de Estados Unidos.

El movimiento de Amazon efectivamente desconecta el sitio a menos que pueda encontrar una nueva empresa para alojar sus servicios.

Amazon suspendió a Parler de su unidad de Amazon Web Services (AWS), por violar los términos de servicio de AWS al no lidiar de manera efectiva con un aumento constante de contenido violento, según un correo electrónico enviado por un equipo de AWS Trust and Safety a Parler, visto por Reuters.

Un portavoz de Amazon confirmó que la carta era auténtica.

Debido al “riesgo muy real para la seguridad pública” que representa Parler, AWS planea suspender la cuenta de Parler a partir del domingo a las 11:59 pm PST, mostró el correo electrónico visto por Reuters.

El presidente ejecutivo de Parler, John Matze, arremetió contra Amazon, Google y Apple, diciendo que era un esfuerzo coordinado sabiendo que las opciones de Parler serían limitadas e infligirían el mayor daño, ya que Trump fue prohibido en otras plataformas de redes sociales.

“Existe la posibilidad de que Parler no esté disponible en Internet hasta por una semana mientras reconstruimos desde cero”, dijo en una publicación sobre Parler.

“Este fue un ataque coordinado de los gigantes tecnológicos para acabar con la competencia en el mercado (…) Puede esperar que la guerra contra la competencia y la libertad de expresión continúe, pero no nos descarte”.

Además de Parler, los usuarios de las redes sociales de derecha en los Estados Unidos han acudido en masa a la aplicación de mensajería Telegram y al sitio social de manos libres Gab, citando la vigilancia más agresiva de los comentarios políticos en las plataformas principales como Twitter Inc y Facebook Inc.