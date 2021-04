Apple traerá a Parler de vuelta a su App Store

Parler quedó a oscuras durante aproximadamente un mes después de Amazon.com Inc servicios de alojamiento web en suspensión, diciendo que la aplicación no había contenido violento con eficacia moderada. Apple y Google de Alphabet Inc eliminaron de sus tiendas de aplicaciones.

Parler regresó en línea en febrero con la infraestructura de nube privada con sede en Los Ángeles SkySilk. Su director ejecutivo, John Matze, fue despedido por la junta. Parler también demandó a Amazon, acusándola de intentar destruir su negocio.