Apple trabaja con proveedores chinos para los últimos iPhones

Apple Inc. estaría trabajando con más proveedores chinos para producir sus últimos iPhones, dijo este miércoles el periódico japonés Nikkei, mientras una disputa tecnológica derivada de una guerra comercial con Estados Unidos impulsa a Beijing a fortalecer el mercado interno.

El fabricante de iPhone advirtió sobre la escasez de suministro a medida que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la pandemia de coronavirus han intensificado la presión sobre las cadenas de suministro mundiales.

De acuerdo con Reuters, Beijing también está fortaleciendo sus esfuerzos para crear firmas de tecnología locales líderes en el mundo, con firmas chinas aparentemente apoyadas por el gobierno que trabajan para fabricar productos para firmas globales, incluida Apple.

Según el informe de Nikkei, Luxshare Precision Industry Co Ltd de China está configurado para construir hasta el 3% de la serie iPhone 13, Lens Tech Co Ltd. suministrará carcasas de metal y Sunny Optical Tech Group Co Ltd. suministrará lentes de cámara trasera. BOE Tech Group Co Ltd. también suministrará componentes.

El jefe de Apple, Tim Cook, dijo en julio que había “algunas escaseces” y que era difícil conseguir el conjunto completo de piezas dentro de los plazos de entrega. Lee mas

“La compañía está haciendo todo lo posible, desde el punto de vista de la cadena de suministro global (incluida China) para minimizar la interrupción de sus ventas”, dijo Tom Forte, analista de DA Davidson & Co.

“Tim Cook es en parte director ejecutivo y en parte diplomático (…) Cook ha demostrado ser capaz de permitir que Apple continúe aprovechando China desde el punto de vista de la cadena de suministro y genere muchos ingresos vendiendo productos a los consumidores chinos”.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Foxconn, con sede en Taiwán, ha establecido un grupo de trabajo para defenderse de la creciente influencia del fabricante chino de productos electrónicos Luxshare para determinar si la compañía cuenta con el apoyo de alguna entidad del gobierno chino, informó Reuters el año pasado.

Luxshare ganó pedidos sobre Foxconn y Pegatron Corp. y comenzará a construir el iPhone 13 Pro este mes, según el diario.