Apple pide disculpas por polémico comercial de su nuevo iPad

La reconocida empresa de dispositivos Apple consideró que era buena idea hacer un anuncio donde elementos de arte y ocio, como una guitarra, un piano, una batería, una trompeta, un metrónomo, libros, cámaras fotográficas, una máquina de escribir, pinturas, videojuegos e incluso alguna escultura, fueran aplastados brutalmente por una enorme prensa hidráulica, culminando el video con la llegada del nuevo iPad Pro.

El vídeo titulado “Crush” (aplastar), fue interpretado por miles de personas como un símbolo de que la tecnología destruye la creatividad y el talento humano, hecho por el que la empresa acabó reconociendo su falla, ofreciendo disculpas y asegurando que el mismo no sería emitido en Televisión.

La publicación del video en redes sociales se convirtió en el blanco de críticas y quejas por parte de autores y creativos, y más aun cuando el propio consejero de Apple, Tim Cock, tuiteó el anuncio, lo que desató seguidamente una gran cantidad de comentarios y mensajes de indignación.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024