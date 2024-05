La actualización de iOS 17.5 trajo varias novedades, pero también un problema inesperado: usuarios notaron que fotos borradas, incluso de hace años, reaparecían en sus dispositivos. Inicialmente, no estaba claro si esto era un fallo del sistema o un error de los propios usuarios.

Según Applesfera, una semana después, la compañía lanzó iOS 17.5.1, confirmando que esta versión corregía un error que causaba la reaparición de fotos eliminadas. Esto generó preocupación sobre la privacidad de los usuarios y el manejo de datos borrados.

Apple explicó que las fotos no provenían de iCloud, sino que estaban almacenadas en la memoria física del dispositivo debido a un problema en la base de datos de archivos de iOS. Estas fotos corruptas podían transferirse a nuevos dispositivos al restaurar copias de seguridad de iCloud, arrastrando el error.

El comunicado de Apple, citado por 9to5mac, aseguró que el problema fue raro y afectó a un número reducido de usuarios. Además, Apple enfatizó que no tiene acceso a las fotos o videos de los usuarios y que los dispositivos formateados y entregados a otros no pueden mostrar fotos del usuario anterior, ya que el formateo elimina la base de datos corrupta.

Por último, iOS 17.5.1 no elimina automáticamente las fotos que reaparecieron. Los usuarios deben eliminarlas manualmente en la aplicación Fotos, confirmando que Apple no tiene acceso al contenido de los usuarios y que las fotos no provenían de "Fotos en iCloud".