Apple esta en conversaciones para transmitir los juegos NFL

Apple Inc. está en conversaciones iniciales con la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos (NFL) por los derechos de transmisión de sus juegos Sunday Ticket, informó “The Information” este viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

DirecTV de AT&T Inc. es el poseedor exclusivo actual de los derechos de Sunday Ticket, un paquete que incluye juegos de temporada regular, y según los informes, está pagando $ 1.5 mil millones al año para transmitir los juegos, según el informe.

La NFL probablemente buscará un aumento sustancial de precios para cualquier nuevo acuerdo, según el informe.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters, mientras que la NFL se negó a comentar.

La medida profundizaría el impulso del fabricante de iPhone para reforzar su servicio de transmisión Apple TV + con ofertas de deportes en vivo.

En marzo, la NFL firmó acuerdos de medios a largo plazo con Amazon.com Inc. y las principales empresas de transmisión y cable, incluidas las redes ESPN y ABC de Walt Disney Co, ViacomCBS Inc y Fox Corp, lo que convierte a Amazon en el socio exclusivo de sus juegos “Thursday Night Football”.