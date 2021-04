Apple anuncia AirTags para artículos perdidos y suscripciones a podcasts

Apple Inc. anunció AirTags para encontrar artículos perdidos y servicios de suscripción de podcasts que competirán con su rival Spotify en un evento que también probablemente incluirá una actualización de la tableta iPad Pro de Apple y sus iMacs.

Los AirTags costarán 29 dólares cada uno o cuatro por 99 dólares y estarán disponibles a partir de las 8 am ET (1200 GMT) del 30 de abril. Los precios de suscripción de podcast serán establecidos por los creadores y facturados mensualmente, dijo Apple. Apple cobrará a los creadores $ 19,99 por año por su programa de podcast.

De acuerdo con Reuters, Apple dijo que los cónyuges y socios podrían compartir y fusionar líneas de crédito con su Apple Card, que el CEO Tim Cook describió como un paso importante para facilitar que las personas construyan sus puntajes crediticios.

Las acciones de Apple han subido casi un 95% durante el año pasado, más rápido que el aumento del 63% en el índice compuesto Nasdaq , gracias a un récord de 274.500 millones de dólares en ventas para el año fiscal 2020, ya que los consumidores se abastecieron de productos electrónicos durante la pandemia. Las acciones de Apple cayeron un 1%.

Las Mac y las iPads representaron $ 52,3 mil millones durante su año fiscal 2020, y los analistas esperan actualizaciones para los modelos de iPad Pro de gama alta el martes, incluida una mejor tecnología de visualización y procesamiento. “Los iPads Pro no son los vendedores de volumen, pero difuminan la línea entre Mac y iPad. Será muy interesante observar cómo Apple diferencia entre el iPad Pro y el Mac”, dijo Ben Bajarin, analista principal de inteligencia de mercado de consumidores en Creative Strategies. El anuncio de AirTag podría resultar en una nueva ronda de quejas a los legisladores de que Apple está perjudicando a rivales más pequeños. Tile, una startup que ha vendido un rastreador de la competencia durante casi una década, testificó el año pasado ante la Cámara de Representantes de EE. UU. Que las reglas de la App Store de Apple habían dificultado el uso de los productos de Tile y se llamará ante el Senado de EE. UU. Para testificar el miércoles. Apple ha dicho que somete todas las aplicaciones, incluida la suya, a las mismas reglas de revisión de la App Store.

Bob O’Donnell, director de TECHnalysis Research, dijo que no cree que los rastreadores se conviertan en un gran negocio por sí mismos. “Debido a que llegan tan tarde a esto, puede que no sea muy diferente a cuando Apple entró en decodificadores como Apple TV. Son un reproductor. Están ahí, pero no son enormes”, dijo.

Pero Bajarin dijo que los rastreadores podrían mantener a las personas atadas a sus iPhones si confían en ellos para encontrar elementos como llaves y billeteras.

“Cuanto más compre en un solo producto de hardware, es menos probable que se vaya”, dijo Bajarin.

O’Donnell dijo que otros anuncios podrían incluir que Apple traslade algunos de sus modelos iMac a sus propios procesadores desde los chips de Intel Corp.; y un monitor de computadora de consumo en una línea que recientemente solo ha tenido una pantalla de alto precio para los profesionales del video.