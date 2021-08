Amazon retrasa su regreso a las oficina hasta enero

Amazon.com Inc. dijo este jueves que no esperaría que los empleados corporativos estadounidenses regresen a la oficina hasta el próximo año debido a la pandemia de coronavirus.

La compañía con sede en Seattle dijo que estaba extendiendo su período de trabajo desde casa hasta el 3 de enero de 2022, desde su guía anterior del 7 de septiembre para Estados Unidos y otros países que no nombró, según una nota interna vista por Reuters.

“A medida que continuamos observando de cerca las condiciones locales relacionadas con Covid-19, estamos ajustando nuestra guía para los empleados corporativos”, se lee en la nota.

Amazon dijo a Reuters que la salud de sus empleados era su máxima prioridad y que seguirá cumpliendo con las directrices del gobierno local para un regreso seguro a la oficina. Dijo que requerirá máscaras en las oficinas, excepto para el personal que verifique que estén completamente vacunados.

Un aumento en las infecciones por Covid-19, impulsado por la variante Delta altamente contagiosa del virus, ha llevado a algunas grandes empresas a posponer sus planes de reabrir oficinas. Estados Unidos está reportando el número promedio diario más alto de infecciones a nivel mundial, con 94.819, según datos recopilados por Reuters.

La semana pasada, Google de Alphabet Inc. dijo que extendería su política de trabajo desde casa hasta el 18 de octubre, Facebook Inc. dijo que requeriría vacunas para los empleados estadounidenses en las oficinas y Twitter Inc. dijo que cerraría los espacios de trabajo que ya había reabierto.

La acción de Amazon una semana después de los anuncios de sus pares ofrece una mirada a la evolución de los protocolos de seguridad durante la pandemia, así como a la batalla por el talento tecnológico.

A principios de este año, la compañía dijo que planeaba una “cultura centrada en la oficina”, pero pronto actualizó la guía para requerir trabajo en persona tres días a la semana, enfrentando la competencia de nuevas empresas y otros que ofrecen horarios más flexibles.

La guía más reciente del minorista en línea más grande del mundo no se refiere al personal de operaciones de almacén y entrega, que constituye la mayoría de su fuerza laboral. Amazon tiene más de 1.3 millones de empleados a tiempo completo y parcial en todo el mundo.