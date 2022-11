Amazon hará realidad su plan más loco para entregar paquetes

Comprar algo por internet y que lo traiga un cajón con ruedas hasta tu puerta es algo que a día de hoy parece tan absurdo e inviable como que no te apetezca moverte de casa, encargues algo y un dron salga de un almacén a kilómetros de allí, surque el cielo de tu ciudad para soltar la mercancía en tu patio trasero.

La diferencia entre una idea y otra, sin embargo, es que Amazon sigue creyendo a pie juntillas en que lo de enviar paquetes por los aires va a ser una realidad dentro de poco. No es algo minúsculo, que si alguien ha demostrado capacidad a arrastrar a toda una industria hacia nuevos hábitos es el gigante de Seattle, que ya impuso el frenético ritmo de entregas en 24 o 48 horas para el comercio online, obligando a muchos rivales a adaptarse.

Scout es como se llamaba el robot de reparto. Fue cancelado en octubre y el equipo de 400 personas que trabajan en esa división recolocadas en otros menesteres. En tres años de pruebas, no había conseguido convencer a los usuarios. Eso supuso su sentencia de muerte. Una sentencia que quizá no hubiese sido tan prematura sin las turbulencias económicas que están golpeando a todas las tecnológicas y que ha empujado a Amazon a hacer un recorte de 10.000 empleos, el mayor de su historia.

Unos días después de que se conociese que era aparcado definitivamente, la compañía presentaba el MK30, un nuevo dron que, a falta de que las autoridades den su visto bueno, empezará a operar en 2024. Este anuncio y el hecho de que el programa se haya salvado del tsunami de recortes en plena fiebre austera de Silicon Valley ha sido interpretado como la renovación de los votos con la idea del reparto con drones casi una década después de que Jeff Bezos lo pusiese sobre la mesa. Fue en 2013 y el que compite por ser el hombre más rico del mundo dijo que sería una realidad palpable en 4 o 5 años.

Evidentemente, se le calentó la boca, porque han pasado nueve veranos desde entonces y el proyecto sigue siendo un experimento, en el que ha invertido más de 2.000 millones y 1.000 trabajadores, según datos revelados por Bloomberg. La idea, que a muchos les sigue pareciendo peregrina, incluso llegó a verse seriamente comprometida después de cancelar las pruebas en Reino Unido, entre otras cosas, porque los pájaros acababan estampándose contra el fuselaje de las máquinas y dejándolas fuera de juego, sin que estas fuesen capaces de evitarlo.

Una investigación de Wired dibujó un "proyecto disfuncional", donde los resultados no llegaban a pesar de la inversión. Algo que propició el despido de 100 empleados en 2019 en pleno proceso de reorientación de Prime Air. Uno de los problemas, según esta información, eran los incidentes de seguridad de los diferentes prototipos y que estaban excesivamente condicionados por las inclemencias meteorológicas.

500M de paquetes antes de 2030

Estos problemas parecen haber sido parcialmente resueltos en los últimos cursos. Y seguirán reduciéndose gracias al MK30, que tomará relevo al actual MK27/2. El nuevo modelo, si las autoridades dan su visto bueno, empezará a ser utilizado masivamente en 2024. Se trata de una máquina más ligera, con una mejor estabilización para soportar las corrientes de aire, con mejor autonomía y, más importante, con capacidad para operar con lluvia. Estos avances parecen haber insuflado un nuevo ánimo a un proyecto que hace tres años parecía, para muchos, tocado de muerte.

"Nos gusta ser buenos vecinos", comenta Calsee Hendrickson a Teknautas, cuando se le pide comentar algunas de las novedades del nuevo dron y destacada, además de lo poder volar en medio de un chaparrón, que el ruido percibido cuando el nuevo dron sobrevuele "nuestras cabezas será un 50% menor". Esta ingeniera trabajó para Boeing definiendo el futuro de las cabinas del fabricante estadounidense de aviones y ahora es la que dirige el programa para definir cómo se integrará el dron en la cadena logística de Amazon. "Nuestros planes pasan porque al final de esta década estemos ya repartiendo 500 millones de paquetes anualmente en todo el mundo".

El nuevo dron de Amazon puede funcionar en días lluviosos. Y eso es un gran avance

Pero hasta que eso ocurra, les toca centrarse en dos puntos concretos. El primero de ellos es de Lockeford, California. El segundo se encuentra en el estado de Texas, en un municipio llamado College Station. Esas serán las dos nuevas piedras de toque para comprobar, una vez más, la viabilidad del proyecto. Es probable que la música suene igual que en el pasado, pero hay una diferencia notable. La licencia de la FAA es diferente ahora que la que le otorgaron en 2016.

Ahora se trata de un permiso que les permite realizar entregas reales y no simplemente probaturas experimentales, que es lo que habían hecho hasta el momento. El servicio entrará en funcionamiento antes de que acabe 2022 en la población californiana. "Por ahora, los almacenes que hemos construido estarán exclusivamente dedicados a las entregas con drones, pero en un futuro se podrán incorporar a los centros y estaciones logísticas para ofrecer las entregas clásicas y las entregas ultrarrápidas".

Cabe decir que las entregas con drones no es algo nuevo. En noviembre de 2016, por ejemplo, Pizza Hut ya consiguió entregar por esta por vía una pizza de peperoni a 25 kilómetros al norte de Auckland, en Nueva Zelanda. Aquella proeza, que era más marketing que otra cosa, necesitó de un equipo de expertos, que controlaban de cerca el aparato para corregir el rumbo si aparecía alguna opción.

Desde entonces, la industria de la logística ha coqueteado en varias ocasiones con estas soluciones, que se han incrementado exponencialmente en los últimos años. Solo en Estados Unidos en los últimos años los equipos pensados para reparto se han multiplicado y acumulan crecimientos de doble dígito. Es más, Amazon no es ni mucho menos el único que ha apostado por esto y los retrasos que han acumulado, han permitido a otros rivales adelantarse. UPS o Alphabet son otras de las empresas que han puesto en marcha ya proyectos de este tipo. El que parece dispuesto a disputarle esta carrera a Jeff Bezos es Wallmart. El minorista parece haber tomado la delantera al gigante del comercio electrónico lanzando un servicio experimental en seis estados. Muchos ven en esta cadena de tiendas una de las empresas que puede explotar en un plazo relativamente lógico este sistema de envío, gracias a su capilaridad inmobiliaria ya que cuenta con múltiples establecimientos que podrían adaptarse para ser punto de despegue y aterrizaje.

Detectar y esquivar problemas

No todos los sistemas que se utilizan a día de hoy son iguales. Una inmensa mayoría no tiene la capacidad de "detectar acontecimientos inesperados", como puede ser un pájaro u otro dron de reparto. Por eso, actualmente, en la mayoría de casos, se requiere uno o varios observadores visuales que acompañen a lo largo de la ruta a la aeronave, que aunque no sea tripulada, no termina de ser autónoma, ya que necesita ayuda externa para solventar esos problemas. Esto es lo que parece haber empezado a solucionar Amazon, ya que su nueva solución de software consigue que la intervención humana se limite al mínimo. Habrá un controlador que fije la ruta y que controle el espacio aéreo desde el almacén así como técnicos que carguen el paquete y hagan la revisión antes y después de cada vuelo, para comprobar que el equipo no presenta fallos.

Pero una vez el dron levante el vuelo, trabajará de forma independiente. "Gracias al trabajo de científicos de datos, ingenieros aeroespaciales, programadores y muchos más profesionales hemos creado y entrenado un sistema de evitación, que permite operaciones sin esta presencia humana constante", explica la ingeniera. "Puede operar a distancias cada vez mayores y en sus viajes podrá detectar y esquivar autónomamente a otras naves, a personas, a mascotas y otros obstáculos en el trayecto o cuando se acerca al punto de entrega".

Hendrickson pone como ejemplo los cables y los postes eléctricos que pueden aparecer en el entorno del punto de destino. "Si detecta que estas instalaciones están en su ruta, buscará una alternativa. Si no es posible, retornará al almacén y se hará la entrega de manera tradicional".

El sistema esta concebido para llevar paquetes en menos de 30 minutos. Prime Air, por tanto, será una vuelta de tuerca que le permitirá reducir unos tiempos de entrega que ya eran bastante ajustados. No en vano, Amazon ya es capaz de llevar un paquete hasta el cliente en dos horas con Prime Now. Desde hace años, los usuarios de Prime ya disfrutan de plazos de 24 o 48 horas para prácticamente cualquier compra.

Actualmente, explica Hendrickson, está pensado para poder llevar paquetes a personas que "vivan en una vivienda unifamiliar con un patio trasero". El dron nunca aterriza sino que se aproxima a 10 metros de altura y suelta el pedido.

Un pedido que "llega en un embalaje especialmente diseñado para evitar daños". Eso sí, no se puede pedir cualquier cosa. La nave no tripulada soporta paquetes de 5 kilos, a escoger entre un catálogo, por ahora, limitado. Cuando se le pregunta a la ingeniera qué tipo de cliente puede recurrir a esta opción, recuerda que ahora mismo están abordando lugares con una fisonomía muy concreta como es el extrarradio de las ciudades o poblaciones con grandes barrios residenciales, donde no hay tantos comercios cercanos y hay que coger el coche para prácticamente todo. "Se me ocurre alguien que necesite medicinas para su hijo y no le puede dejar solo en casa. Alguien que se queda sin café y sin desayuno".

PREGUNTA: De momento, lo han probado en Reino Unido y ahora lo van a activar comercialmente en Estados Unidos. En estos países el 85% y el 75% de la población, respectivamente, viven en hogares unifamiliares según datos de la OCDE. Pero, ¿qué pasa en sitios como España donde 7 de cada 10 habitantes viven en un edificio de varias plantas? ¿Tiene sentido?

RESPUESTA: Ahora mismo estamos en otra fase, pero también estamos pensando en eso. Aquí también tenemos ciudades con grandes edificios verticales. Y los drones también pueden ser útiles ahí. Se podría establecer un punto en el edificio para hacer entregas con drones o acordar con el cliente una entrega en un parque cercano a su hogar, ahorrando tiempo de una manera que no sería posible con una furgoneta, por ejemplo.

Muchos retos por delante

Pero hay muchos retos por delante. El primero, el del precio del servicio. A día de hoy, según estimaciones de Wells Fargo, el gasto operativo de enviar un paquete puede variar dependiendo si utilizan su propia red logística o recurren a socios externos. En el primer caso, la media suele ser de 3,47 dólares. En el segundo, oscila entre 4,50 y 5,50 dólares. Cifras muy lejanas a las que están muy por debajo de los 63 dólares que le costaría enviar cada paquete mediante dron, según estimaciones internas de la propia compañía, reveladas por Business Insider. Teniendo en cuenta que prácticamente ningún cliente pagaría ese coste teniendo la opción de Prime Now, todo indica que este sistema estará subsidiado durante mucho tiempo por la propia empresa. Un gasto a fondo perdido que tendría como objetivo entrenar y seguir mejorando el sistema para escalarlo y llegar a esos 500 millones de paquetes anuales antes de que acabe esta década.

El otro reto que se presenta es la seguridad. Aunque Amazon insiste en que los problemas de seguridad han sido solventados con los últimos sistemas de navegación y que el nuevo dron MK30 ofrece mucha más estabilidad, no se puede obviar que en los últimos meses de 2021 y la recta inicial de 2022, sus drones experimentales sufrieron hasta 8 accidentes. En uno de estos siniestros, se produjo un incendio que quemó media hectárea de terreno forestal. Es cierto que son unos pocos incidentes en los más de 2.300 vuelos de prueba que han ejecutado en ese periodo.

Por pocos que sean, van a seguir muy escrutados por las autoridades, que se han mostrado muy cautelosas en todo el mundo a la hora de dar luz verde a estas iniciativas. Pero David Carbon, el gerifalte de Prime Air, cree que más pronto que tarde van a tener cientos de drones entregan miles de paquetes cada día. Y que la seguridad no va a ser un problema. "Vamos a crear algo que sea más seguro, incluso, que coger el coche hasta la tienda", aseguró en un reciente encuentro de prensa. Veremos si lo logra y esta vez no tienen que abortar el despegue.