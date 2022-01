Violencia en Miranda: Funcionarios policiales imponen el terror en búsqueda de asesinos del teniente de la GNB

Tras el asesinato del teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ebert Alexander Gonzalez Morles, y un vigilante, perpetrado por piratas del Lago el pasado 1 de enero en un intento de asalto a la camaronera Promacol, habitantes del municipio Miranda denuncian una ola de agresiones, violencia contra la propiedad privada y amedrentamiento por parte de funcionarios policiales.

Así lo contó a Versión Final Jean Carlos Morán, quien enfatizó que los funcionarios pertenecen a comisiones mixtas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Regional del Estado Zulia, “con sus grupos especiales”.

Morán señaló que los efectivos policiales “han destrozado lo que está a su alcance” para encontrar a la banda que asesinó al teniente. “Los policías alegan que los sicarios son de la zona”, refirió el hombre.

El pescador dijo que él fue agredido. “Me dieron golpes en la cabeza y patadas en la costilla”, relató el zuliano.

“Me preguntaron si sabía algo de los delincuentes y solo les decía que era un pescador que para sobrevivir debía estar buscando por las orillas. No me dieron explicaciones y me golpearon”, resaltó Morán, al tiempo que dijo que no cuenta con los recursos económicos para comprar los medicamentos que requiere y asi sanar las heridas que dejó la agresión.