Venezolano falleció en Perú tras caer de una escalera cuando instalaba una línea de Internet

Un venezolano murió al caer de una escalera cuando estaba instalando una línea de Internet en las casas del sector la Breña de Perú.

Como David Cáceres Carrasquel, de 32 años de edad, fue identificado el ciudadano que cayó desde unos cinco metros de altura, informó el diario peruano El Comercio.

De acuerdo con RPPTV, el venezolano instaló una escalera, la pista y los cables aéreos, y luego perdió el equilibrio y cayó.

Testigos indicaron que Cáceres no tenía puesto el arnés de seguridad y el casco no lo tenía bien colocado, por lo que se le desprendió en la caída y no pudo protegerlo.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo la escalera tambalea en la caída del hombre.

A pesar de que los paramédicos llegaron para atender al venezolano, este ya estaba muerto.

Se conoció que el venezolano tenía poco tiempo de estar contratado por la empresa que ofrece servicios de Internet en Perú.

Venezolanos en Perú

Un informe del Banco Mundial publicado en 2020 señala que Perú es el segundo país con más migrantes venezolanos con una población de 1,2 millones de personas.

Después de Colombia, esta nación se ha convertido en la opción de albergue de muchos venezolanos que han salido en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.