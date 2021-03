Venezolano en Bogotá fue apuñalado en la cara: “Casi me matan” [+Video]

El joven Gabriel Sanabria denunció que fue apuñalo por un hombre en Bogotá, Colombia, quien lo atacó por ser venezolano. Ahora debe ser operado y solicita ayuda para costear los gastos del procedimiento quirúrgico.

“Fui agredido. Soy vendedor ambulante. Yo vendo cosas en la calle. Fui agredido por un ciudadano colombiano de Bogotá. Él me decía que me fuera de su país, que esta parte es de él, que el territorio colombiano es de él. Yo le decía: Amigo, somos hermanos todos”, dijo en un video difundido en la cuenta de Twitter del periodista Sergio Novelli.

Gabriel Sanabria y Oriana Mayz son una pareja de venezolanos que hace dos años emigró a Colombia junto a su hija. En ese país han sobrevivido vendiendo en la calle. La noche de este 4 de marzo fueron víctimas de una persona que agredió con un cuchillo a Gabriel, causándole…1-3 pic.twitter.com/nEvxRZn6Fz — Sergio Novelli (@SergioNovelli) March 5, 2021

La Policía llegó rápidamente al sitio del hecho y evitó que la situación empeorara. El agresor fue detenido por las autoridades y ya se introdujo la denuncia penal, reseñó Frontera Viva.

Sanabria y su esposa, Oriana Mayz, trabajan como vendedores ambulantes en las calles de la capital colombiana. Se dedican al comercio informal porque les permite percibir dinero diariamente.

“Yo vendo en la calle con mi esposa para subsistir el día a día aquí en Bogotá. Me apuñaló, casi me mata. Me dio una puñalada en la cara, en los brazos y ahora necesito de su apoyo hermanos venezolanos, cualquiera que me escuche, porque yo tengo a mi hija que tiene diez años y yo lucho por ella, yo quiero seguir adelante”, expresó.

Actualmente, su familia requiere de ayuda para que Gabriel pueda ser operado. Se encuentra en la Clinica Colombia Colsanitas de Bogotá, esperando por la intervención quirúrgica. Cualquier colaboración contactar a Oriana Mays al número telefónico +57 317 3058542. También hacen un llamado a la Embajada venezolana en Colombia para atender el caso.